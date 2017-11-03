سوق Ooredoo يفتتح اليوم أيضاً ويحتضن 22 مشروعاً شبابياً

كعادتها كل مرة، وللمرة الخامسة على التوالي، تستقبل Ooredoo عملاءها والجمهور في فعاليات ضخمة ومميزة لإطلاق أحدث أجهزة Apple وهو iPhone X وذلك اليوم الجمعة في مقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة الكويت - شارع السور، حيث تفتتح فرعها الرئيسي في تمام الساعة 8 صباح اليوم وحتى الساعة 8 مساء لاستقبال العملاء الذين يرغبون بالحصول على أقوى عرض في الكويت.

وتطرح Ooredoo بهذه المناسبة عرضا مميزا وحصريا ولمدة يوم واحد فقط ويعد من أقوى العروض التي تطرحها شركة اتصالات على مستوى الكويت. وسيكون العرض متوافرا فقط مساء اليوم الجمعة.

وقال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب «يسرنا الاحتفال مع عملائنا للمرة الخامسة على التوالي بإطلاق X iPhone، وهو أكبر حدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لهذا العام، حيث سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من أقوى عرض حصري في الكويت والذي سيكون متوافرا يوم الجمعة فقط».

جدير بالذكر أن Ooredoo أطلقت في وقت سابق من شهر سبتمبر هذا العام أجهزة iPhone 8 وiPhone 8 Plus وذلك في حفل ضخم وسط حضور كبير فاق الـ 5 آلاف من العملاء وتصدرت مبيعاتها السوق الكويتي محققة بذلك إنجازا غير مسبوق في تاريخ الاتصالات في الكويت.

من جانب آخر، وانطلاقا من دعمها للمشاريع الشبابية في الكويت وإيمانا منها بمواهب الشباب تفتتح Ooredoo ولأول مرة في تاريخها سوقا خاصا للمشاريع الصغيرة تحت مسمى «سوق Ooredoo» الذي يفتتح خلال حفل الإطلاق اليوم ويحتضن 22 مشروعا شبابيا يتنوع بين الحرف اليدوية والمأكولات والأطعمة المنوعة وغيرها.