الروضان: iPhone X الجديد سيمنح عملاءنا تجربة اتصالات لا مثيل لها

أعلنت شركة زين الكويت عن توفير جهاز iPhone X الجديد كليا من Apple، الذي يقدم بداية لعصر جديد من الهواتف الذكية بتصميم ثوري جديد وبشاشة رائعة تملأ الجهاز، وذلك ابتداء من 3 نوفمبر الجاري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها دائما ما عودت عائلة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت على توفير الأحدث والأفضل دائما في عالم التكنولوجيا، وهي اليوم وفي هذا السياق تقوم بطرح أحدث أجهزة Apple الذي يقدم مفهوما ثوريا في صناعة الأجهزة الذكية، والذي يتميز بمجموعة من الإمكانات والمميزات التي لم يسبق لها مثيل.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت بهذه المناسبة إن التزامنا أمام عملائنا بالاستمرار في تلبية احتياجاتهم هو ما يعزز ثقة عملائنا بنا وموقعنا في مركز الريادة الذي تتمتع به زين اليوم. وأضافت الروضان بقولها: تحرص زين كل عام على تقديم جهاز iPhone الجديد مع قائمة من العروض والباقات المرنة التي توائم استخدامات ورغبات العملاء، ونحن على ثقة بأن جهاز iPhone X الجديد كليا سيمنح عملاءنا تجربة اتصالات لا مثيل لها على شبكتنا الأحدث والأكثر تطورا.

ويتميز جهاز iPhone X بتصميم مذهل مصنوع بالكامــــل مــــن الزجـــاج والـ stainless steel، مع شاشة Super Retina HD جميلة تملأ الجهاز بأكمله بمقاس 5.8 إنشات، ويحتوي على شريحة A11 Bionic ومحرك عصبي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والألعاب والتطبيقات بتقنية 3D، ويتميز الجهاز بإمكانية الشحن اللاسلكي وتقنية Face ID الجديدة كليا للتعرف على الوجه، والتي تحمي الجهاز وبيانات المستخدم وبأعلى درجات الأمان، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بتقنية TrueDepth للتصوير الـ «سيلفي» بنمط «بورتريه» و«إضاءة بورتريه».

ويقدم جهاز iPhone X ميزة الـ Animoji الجديدة، والتي تقوم بالتقاط حركة أكثر من 50 عضلة مختلفة في الوجه لتحريك الرموز التعبيرية emoji بشكل ممتع وفريد من نوعه، ولدى الجهاز كاميرا خلفية تمت إعادة تصميمها مع عدستين وتثبيت بصري مزدوج وفلتر ملون جديد وبوضوح أعلى، بالإضافة إلى معالج صور من تصميم Apple ونمط «بورتريه» و«إضاءة بورتريه» لصور ومقاطع فيديو مذهلة، أما الجهة الأمامية والخلفية من الجهاز، فهي مصممة بالزجاج الأكثر متانة في أي هاتف ذكي على الإطلاق وبلونين رائعين: الفضي والأسود.