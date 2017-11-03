البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في الأول من نوفمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول غازي سليمان المطيري على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: فلاح عيد العازمي، عصام حميد اسماعيل، مريم عبدالمحسن الطخيم، سمير صالح السعيد، ياسر سعيد أحمد، عقيل منصور الخياط، محمد توفيق أبوعمر، هادي مسعود المطيري، عبدالله محمد القعود، خالد جوعان خالد، سعود علي البناي، احمد عبدالله سعد، وفاء ابراهيم العوضي، وفاء حمد العبدالجليل، مايرا بلايت المنصور، اسامة احمد الغريب، ناصر محمد عبدالرحيم، علي يوسف العلمي، احمد رهيف المطيري، سعاد محمد صباح، عادل فالح البصمان، عصمت احمد عبدالله، باروين مرتضى خليل، ملكة عباس عيسى وابراهام بوثوبارامبيل تيتوس.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.