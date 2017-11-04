2.6 %ارتفاعاً في ودائع «الخاص» إلى 34.6 مليار دينار

8.8 % نمواً سنوياً بودائع «الخاص» بالعملات الأجنبية

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي، قد بلغ خلال أغسطس نحو 2.9%، إذ بلغت الودائع نحو 41.7 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.2% على أساس سنوي حين بلغ حجم الائتمان في أغسطس 2017 نحو 35.6 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 1.2 مليار دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي تراجع بنحو 23.7%. وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.6% في أغسطس مقارنة مع 41.5 مليار دينار في يوليو 2017.

وتراجعت بنحو طفيف حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أغسطس، الى نحو 83% مقارنة مع 83.3% في أغسطس 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 17% في أغسطس مقارنة مع 16.7% في أغسطس 2016.

ودائع «الخاص»

ارتفعت ودائع القطاع الخاص في أغسطس، بنحو 2.6% أي نحو 862.1 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.6 مليار دينار، مقارنة مع 33.7 مليار دينار في أغسطس 2016، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 0.70% عند المقارنة بنحو شهري مع 34.3 مليار دينار في يوليو2017.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.1 مليار دينار في أغسطس، اي نحو 92.8% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.3% في أغسطس 2016.

الودائع بالعملة المحلية

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أغسطس نحو 59.3% من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5% في نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب التي تمثل نحو 25.7% في أغسطس، مقارنة بـ 25.3% في أغسطس 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية حين بلغت نحو 15% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 15.2% من اجمالي الودائع في العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي.

تراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.2 مليارات دينار في أغسطس مقابل 8.3 مليارات دينار في يوليو 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت نحو 1.3% أي ما يعادل 106.6 ملايين دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.5% وبمقدار24.7 مليون دينار عن 4.8 مليارات دينار في يوليو من نفس العام. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.9% وصولا إلى 19.0 مليار دينار في أغسطس مقارنة مع 18.9 مليار دينار في يوليو 2017.

وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.1 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 0.12% أي نحو 38.2 مليون دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 8.8% على أساس شهري، وبنحو 201.7 مليون دينار مقارنة مع يوليو 2017.

الودائع الحكومية

تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نسبة بلغت نحو 0.1% على أساس شهري في أغسطس، مقارنة مع يوليو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.1 مليارات دينار مقابل 7.11 مليارات دينار في يوليو، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 4.9% في أغسطس 2017 مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في أغسطس 2016.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 94.4% في أغسطس من إجمالي الودائع القطاع الحكـومي مقارنـة بـ 97.1% من إجمالي القطاع الحكومي في أغسطس 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.6% مقارنة بـ 2.9% في أغسطس عام 2016.