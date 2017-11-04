المهرجان سيتخلله سحب على سيارتي رينو من «البابطين»

التركي: ندعو الجميع إلى مشاركتنا في هذا المهرجان الرياضي

يواصل بنك الكويت الوطني استقبال الراغبين في التسجيل بسباق «الوطني» للمشي على موقعه الإلكتروني المخصص NBKWalkathon.com وذلك حتى الأربعاء 22 الجاري.

وسيفتح مقر السباق الخاص باستلام أرقام المتسابقين أبوابه ابتداء من الخميس 23 الجاري بالقرب من المركز العلمي على شارع الخليج العربي، ويلتزم كل متسابق بارتداء رقم السباق الذي تسلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنى لكل متسابق تتبع عدد خطواته، والتعرف على مركزه خلال السباق الذي سيكون تحت إشراف حكام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

في هذا السياق، قال رئيس فريق العلاقات العامة في البنك الوطني طلال التركي «لقد أتممنا الاستعدادات للسباق الـ 23 والمقرر انطلاقه في 9 ديسمبر المقبل، حيث بدأنا استقبال المسجلين على الموقع الالكتروني الخاص بالسباق، ويقوم المشترك بتعبئة بياناته الخاصة لتصله رسالة تؤكد أن عملية التسجيل قد تمت».

وأضاف التركي أن جميع المسجلين في السباق يجب عليهم تسلم أرقامهم من مقر التسجيل الذي سيفتح بتاريخ 23 الجاري، وذلك بعد إقفال باب التسجيل الكترونيــــا، ليتســـنى للمشاركين توزيع مواقعهم في السباق وفق الفئات العمرية العشر من النساء والرجال.

وأشار التركي إلى أن السباق يفتح مجال المشاركة لمن عمره 12 عاما وما فوق. وفي خطوة غير مسبوقة، خصص «الوطني» هذا العام فئة جديدة للمتسابقين ممن تجاوزوا 60 عاما من عمرهم، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي يشهده السباق سنويا من هذه الفئة. كما خصص البنك للأطفال على هامش السباق مجموعة من النشاطات والألعاب الرياضية والتنافسية.

وسيتم في نهاية السباق تتويج 100 من المتسابقين العشرة الأوائل من الفئات العشرة المشاركة من النساء والرجال بالإضافة إلى السحب على سيارتي رينو من مجموعة البابطين، إلى جانب توزيع جوائز فورية ومسابقات تفاعلية مع الجمهور المشارك ومفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مسافة السباق تبلغ 11 كلم، ومن المقرر أن ينطلق السباق للنساء والرجال لجميع الفئات العمرية من الجزيرة الخضراء والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط.