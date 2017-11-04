انخفض سعر برميل النفط الكويتي 92 سنتا في تداولات نهاية الأسبوع ليبلغ 57.14 دولارا مقابل 58.06 دولارا للبرميل في التداولات السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط البيع خلال تداولات أول من أمس إذ انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى60.21 دولارا، كما انخفض سعر برميل النفط الخام الأميركي 8 سنتات ليصل إلى مستوى 54.2 دولارا، وتعد الأسعار التي وصل إليها النفط خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ يوليو 2015 ولأكثر من عامين.