الإمارات والسعودية بصدارة العلامات التجارية الخليجية التي وصلت قيمتها 1.64 تريليون دولار

«زين» و«وطني» و«بيتك» و«أجيليتي» ضمن قائمة أقوى 50 علامة بالمنطقة

الكويت احتلت المركز الرابع خليجياً وحافظت على الـ 51 عالمياً دون تغير

دول الخليج ضمن الترتيب العالمي للعلامات التجارية الوطنية





مصطفى صالح

حافظت الكويت على المركز 51 عالميا للعام الثاني على التوالي والرابع خليجيا من حيث قيمة العلامات التجارية الوطنية بحسب تقرير شهر أكتوبر الصادر عن مؤسسة Brand Finance العالمية للعام 2017.

وقفزت قيمة العلامات التجارية الوطنية بالكويت بنسبة كبيرة بلغت 22% لتحل ثاني افضل الدول خليجيا التي حققت نموا بقيمة العلامات التجارية الوطنية لتصل الى 170 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بـ 140 مليار دولار العام الماضي.

ومثلت قيمة العلامات التجارية الكويتية 10.4% من اجمالي قيمة العلامات التجارية بدول الخليج الستة التي وصلت الى 1.64 تريليون دولار.

وبحسب آخر التقارير التي اصدرتها المؤسسة وتناولت ابرز 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط فقد احتلت الكويت 4 مراكز فقط في القائمة بأقل من 10% والعلامات الأربعة التي جاءت ضمن قائمة أفضل 50 علامة تجارية هي زين والتي احتلت المركز التاسع اقليميا يليها بنك الكويت الوطني والذي حل في المركز الـ 19 ثم بيتك في المركز 24 وأخيرا أجيليتي في المركز 38.

وبلغت قيمة العلامة التجارية «زين» بحسب التقرير 2.34 مليار دولار بنمو سنوي 9% مقارنة بـ 2.14 مليار دولار في 2016 لتقفز بذلك مركزا واحدا بعد ان كانت في المركز العاشر العام الماضي.

اما بنك الكويت الوطني والذي حل بالمركز الثاني على صعيد كافة العلامات التجارية ليكون الأول على مستوى القطاع المصرفي في الكويت وليحل بالمركز 19 اقليميا بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار في 2017 وبنمو سنوي بلغ 15% مقارنة ب 1.39 مليار دولار العام الماضي.

دول الخليج

وعلى مستوى دول الخليج فقد بلغ اجمالي قيم العلامات التجارية في دول الخليج الستة 1.64 تريليون دولار بنمو سنوي 17.1% مقارنة بـ 1.4 تريليون دولار في العام الماضي.

احتلت الامارات المركز الأول خليجيا والـ 21 عالميا بقيمة اجمالية وصلت الى 594 مليار دولار بنمو سنوي هو الاكبر على مستوى دول الخليج والذي بلغ 24% سنويا مقارنة بقيمة وصلت الى 478 مليار دولار العام الماضي وقفزت الامارات 4 مراكز في 2017 مقارنة بالمركز 25 في 2016.

وبفارق مركز واحد عالميا جاءت السعودية في المركز 22 والثاني خليجيا بعد الامارات ليتحسن مركزها مقعدا واحدا مقارنة بالعام الماضي بعد ان وصلت قيمة العلامات التجارية الوطنية بالمملكة الى 575 مليار دولار بنمو سنوي 19% مقارنة بـ 482 مليار دولار العام الماضي.

وحلت قطر الثالث خليجيا وبالمركز 42 عالميا بتراجع ستة مراكز عن العام الماضي باجمالي قيمة علامات وطنية 223 مليار دولار منخفضا 6% عن العام 2016

وحلت كل من عمان والبحرين بالمركزين الخامس والاخير خليجيا ليحتلوا المراكز 70 و86 عالميا على التوالي حيث بلغت قيمة العلامات التجارية بسلطنة عمان 50 مليار دولار لتقفز 22% سنويا مقارنة بـ 41 مليار دولار العام الماضي فيما تراجع قيمة العلامات التجارية البحرينية 2% سنويا لتصل الى 28 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بـ 29 مليار دولار العام الماضي.

أميركا بالصدارة عالمياً

وعالميا احتلت أميركا المركز الأول بقيمة اجمالية وصلت الى 21 تريليون دولار بنمو سنوي 2% فيما تواصل الصين القفز بقوة لتحافظ على المركز الثاني بقيمة علامات وطنية وصلت ل 10.2 تريليون دولار وبنمو سنوي كبير وصل الى 44% لتذهب بعيدا عن ألمانيا التي احتلت المركز الثالث بقيمة علامات تجارية وطنية وصلت الى 4 تريليونات دولار بنمو سنوي 4%

وتلاحق اليابان التي احتلت المركز الرابع عالميا المانيا بقيمة علامات تجارية وطنية وصلت الى 3.4 تريليونات دولار بنمو سنوي 15% وبالمركز الخامس جاءت بريطانيا بقيمة 3.1 تريليونات دولار وبنمو سنوي 6%.

معايير التقييم

وهناك عدة معايير يتم استخدامها في تقييم العلامة التجارية وفي مقدمتها الانتشار والتوسع عالميا واقليميا اضافة الى مستوى رضا العملاء من خلال الاستبيانات التي تتم محليا واقليميا كذلك الاداء المالي للشركة ومستوى الايرادات الذي يعكس حجم مبيعات الشركة والخطط المستقبلية التوسعية.

وتعد «براند فاينانس» شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق ويقع مقرها الرئيس في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن وتتواجد في أكثر من 20 موقعا في جميع أنحاء العالم.