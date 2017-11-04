شارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وبنك الكويت الدولي، الشيخ محمد الجراح، في فعاليات منتدى «تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي»، الذي عقده الاتحاد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ بمصر.



وناقش المنتدى أحد أهم الموضوعات التي تهم المصارف العربية، وهو تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي رقم 9، الذي تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

كما سلط المنتدى الضوء على طرق احتساب الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك، ودور البنوك المركزية في المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية في ضوء السياسة المقترحة من قبل لجنة بازل.



وخلال كلمته بحفل افتتاح المنتدى قال الجراح: «يشارك اتحاد المصارف العربية في كل الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيا ودوليا، كإحدى أكثر المنظمات العربية تأثيرا والتصاقا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها في جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التي عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودور الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».



وفي ختام كلمته، أعلن الجراح أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية قد أجمع على منح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر جائزة «محافظ عام 2017»، وذلك تقديرا لجهوده في ضبط السياسة النقدية في مصر.