حققت شركة «آبل» عملاق صناعة الهواتف الذكية نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي المالي الرابع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر الماضي، حيث حققت صافي دخل بنحو 10.71 مليارات دولار أو 2.07 دولار للسهم في الربع المالي الرابع من تسعة مليارات دولار أو 1.67 دولار للسهم في نفس الفترة قبل عام.

وبلغت مبيعات الشركة من «آيفون» 46.7 مليون وحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر، بينما بلغت مبيعات «آيباد» 10.3 ملايين وحدة.

يأتي ذلك قبيل انطلاق مبيعات أحدث جوالات الشركة «آيفون إكس» الذي يبدأ سعره من 999 دولارا وسط توقعات إيجابية بشأنه إلى جانب «آيفون 8» و«آيفون 8 بلس».

وارتفعت مبيعات «آبل» في الصين بنسبة 12% في الربع المالي الرابع مسجلة 9.8 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وفيما يتعلق بالربع السنوي المالي الأول ـ الذي ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل ـ يتوقع محللون تحقيق «آبل» أرباحا قدرها 3.75 دولارات للسهم وإيرادات بنحو 85.16 مليار دولار، بينما تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 84 مليارا و87 مليار دولار. وأظهر تقرير نتائج الأعمال الفصلي للشركة ارتفاع السيولة النقدية لديها إلى 268.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتعد بذلك الحيازات النقدية لدى صانعة الآيفون والآيباد مرتفعة بمقدار 7.4 مليارات دولار مقارنة بالربع السنوي السابق.

وأوضحت «آبل» أنها تتوقع تسجيل إيرادات تتراوح بين 84 مليار دولار و87 مليار دولار في الربع السنوي القادم، وهو ما يعد قياسيا بالنسبة للشركة.

وعقب الإعلان عن هذه النتائج، قفز سهم «آبل» بنسبة 3.3% إلى 173.7 دولارا وهو ارتفاع قياسي جديد دفع القيمة السوقية للشركة أعلى من 900 مليار دولار ـ أي على مقربة من تريليون دولار ـ وارتفع السهم بنسبة 45.2% خلال العام الحالي حتى إغلاق الخميس الماضي.

وتعادل القيمة السوقية لسهم شركة «آبل» القيمة السوقية مجتمعة لاسواق الأسهم الخليجية السبعة والبالغ قيمتها السوقية نحو 900 مليار دولار.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» في بيان «يسعدنا الإبلاغ عن نهاية قوية جدا لميزانية مالية كبيرة للعام 2017، مع تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، ونمو سنوي لجميع فئات منتجاتنا، وأفضل ربع عام على الإطلاق للخدمات، مع منتجات جديدة بما في ذلك «آيفون 8» و«آيفون 8 بلس»، وآبل Watch Series 3، وانضمام Apple TV 4K إلى تشكيلة منتجاتنا، ونحن نتطلع إلى موسم عطلة كبير، ومع الإطلاق الحالي لآيفون 10، لا يمكننا أن نكون أكثر حماسا ونحن نبدأ في تقديم رؤيتنا للمستقبل مع هذا الجهاز المذهل».

ويرى محللون أنه إذا كانت آبل دولة وعاصمتها آيفون، فإن حجم اقتصادها سيحل في المرتبة 17 بين أكبر اقتصادات العالم بعد اندونيسيا.