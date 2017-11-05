«الدولي» من أوائل البنوك التي تقيم شراكة استراتيجية مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب

أصدر بنك الكويت الدولي مؤخرا تقرير الثقافة المالية لعام 2017، حيث تبنى «الدولي» خلال العام الحالي إحدى المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى المسؤولية الاجتماعية في الكويت، والتي تمثلت في إطلاقه برنامجا خاصا لنشر الثقافة المالية بين الأجيال الصاعدة، بهدف تعزيز الوعي المالي والمصرفي بين جميع شرائح المجتمع خاصة الأطفال والشباب كونهم مستقبل هذا الوطن.

وباعتباره مؤسسة مالية عريقة، يسعى «الدولي» من وراء هذا البرنامج إلى تسخير خبراته الواسعة في القطاع المصرفي من أجل تعزيز الوعي المالي في المجتمع المحلي، إلى جانب نشر مفهوم التوفير والادخار والإدارة المالية السليمة، وتوضيح مجالات التمويل وإدارة الأعمال والاقتصاد.

كما يرى «الدولي» أن تثقيف الأطفال والشباب بمبادئ الادخار وأساسيات الإدارة الجيدة للمال سوف يمكنه من إنشاء جيل واع من الراشدين ذوي البديهة المالية، بحيث يمكن أن نعتمد عليهم في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

ومن هذا المنطلق، يستهدف برنامج البنك مختلف الفئات العمرية، ومنها الأطفال، طلبة المدارس، أولياء الأمور، أصحاب المشاريع، الشباب الذي يتطلع للعمل في القطاع المالي، موظفو البنك الحاليين والجدد وغيرهم الكثير.

وفي إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المالية على الصعيد الوطني وفقا لأعلى المعايير العالمية وتعزيز أسس الشمول المالي بما يتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي، يعتبر «الدولي» من أوائل البنوك التي تقيم شراكة استراتيجية مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب (Child & Youth Finance International)، والتي تترأس سنويا احتفالية أسبوع المال العالمي الهادفة إلى إلهام الأطفال والشباب وتوجيههم نحو معرفة المزيد حول مفهوم المال والادخار، وكيفية كسب الرزق والحصول على وظيفة مناسبة ليصبحوا من رواد الأعمال في المستقبل.

وعلى ضوء مشاركته في فعاليات أسبوع المال العالمي السادس لهذا العام، أطلق «الدولي» حملة توعوية شاملة، ضمت برنامجا متنوع الأوجه من الأنشطة والمبادرات التي استهدفت الأطفال والشباب وأولياء الأمور في آن واحد، بهدف رفع مستوى الوعي حول المعاملات المصرفية وأهمية الثقافة المالية، إلى جانب تشجيع أولياء الأمور على تعليم أطفالهم كيفية الإدارة الجيدة للمال وقيم الادخار منذ سن مبكرة.

كما قام أيضا بتنظيم جناح خاص في مجمع الأفنيوز تخلله توزيع نشرة على الآباء تحتوي على مجموعة من النصائح الأساسية حول كيفية تعليم الأطفال مهارات الادخار والانفاق بطريقة ذكية، إلى جانب توزيع مئات الحصالات على الأطفال الذين زاروا المجمع وكتيبات تلوين صادرة عن البنك تدور رسوماتها حول المفاهيم المصرفية والمالية.

ومن منطلق تركيز برنامج الثقافة المالية على الفئات الأصغر سنا بشكل خاص، قام «الدولي» بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمجموعة من المدارس في الكويت بهدف تقديم محاضرات تثقيفية للطلبة بمختلف المراحل الدراسية، وتعريفهم بمهارات التوفير والادخار بأسلوب مبسط يتناسب مع مخيلاتهم ومداركهم الصغيرة.

كما قام باستضافة مجموعة من الطلبة في مقره الرئيسي للمشاركة في مبادرة «مصرفي ليوم واحد»، التي صممت خصيصا لتعريف الطلبة على طبيعة العمل المصرفي ومهام موظفي الفروع المختلفة.

ويعد تنظيم الزيارات الميدانية إلى المدارس بشكل دوري من المكونات الأساسية لبرنامج التوعية المصرفية والمالية والجهود التي يبذلها البنك في سبيل تحقيق التوعية المجتمعية التي تستهدف الطلبة في القطاعين العام والخاص.

كما أنها تعتبر بمنزلة فرصة مثالية لتواصل البنك مباشرة مع الطلبة لتشجيعهم على أن يكونوا أكثر وعيا بمفهوم المال، إلى جانب بناء جيل أكثر إدراكا من الناحية المصرفية والاقتصادية، إيمانا منه بأن تعريف الأطفال بهذه المهارات يساعد على تزويدهم بالأدوات اللازمة للمساهمة بشكل فعال وإيجابي في تنمية اقتصاد البلد مستقبلا.

هذا، ويعتمد «الدولي» على استخدام شخصية «حبوب»، الدب الأزرق المحبوب الذي يمثل حساب الأطفال في البنك، كوسيلة للتواصل مع الأطفال الصغار، كما أنه يعتبر شخصية رئيسية ترافق فريق البنك أثناء زيارته لمختلف المدارس في الكويت وخلال مشاركته في مختلف الفعاليات، ما يساعد على إيصال رسالة البنك ونشر الوعي المالي بين الأطفال بطريقة بسيطة وممتعة.

من جانب آخر، واصل «الدولي» تقديم رعايته ودعمه لبرنامجين من البرامج الوطنية التي تهتم بإدارة وريادة الأعمال وتستقطب الأطفال الصغار، وهما: برنامج MyBusiness وBusiness Kids، حيث تهدف هاتين المبادرتين إلى رعاية المواهب الشابة الطموحة وإشراكهم في عملية تعلم ريادة الأعمال من خلال سلسلة من البرامج التدريبية المصممة خصيصا لمساعدتهم على توجيه طاقاتهم الريادية نحو التفاعل الإيجابي.