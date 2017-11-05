أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة «ضاعف نقاط أفيوس الترحيبية» لعملائه الجدد من حاملي البطاقات المشتركة بين البنك والخطوط الجوية البريطانية.

وأوضح البنك أن إطلاق هذه الحملة للمرة الرابعة يتيح للعملاء فرصة مضاعفة نقاط المكافآت «أفيوس» المجانية المقدمة كهدية ترحيبية عند إصدار البطاقة، مشيرا الى أن يتم ذلك عبر إنفاق مبلغ محدد مسبق من البنك، خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد إصدار البطاقة وقد يعادل إجمالي نقاط مكافآت «أفيوس» الترحيبية تكلفة رحلة جوية ذهاب وعودة من الكويت إلى لندن «غير شاملة الضرائب والرسوم»، ويطبق العرض هذا على جميع بطاقات ماستركارد التي تحمل الشعار المشترك بين البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية المصدرة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2017.

ونظرا لأن هذه البطاقة تعد الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحمل الشعار المشترك بين كل من البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية، فإنها تهدف إلى الدمج بين مفهوم البطاقات ذات الطراز العالمي وبرنامج الولاء المعد لعملاء البنك والخطوط الجوية البريطانية على مستوى العالم، كما أنها تتيح لحامليها فرصة تجميع نقاط «أفيوس وهي عملة المكافآت للنادي التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية» واسترداد هذه النقاط واستبدالها برحلات طيران مع إمكانية ترقية درجات السفر.

وتتسم هذه البطاقات بالعديد من المزايا التي تقدمها ماستركارد لعملاء التجاري ومنها الدخول إلى قاعات الانتظار بالمطارات والحصول على تأمين سفر عالمي وليالي الإقامة المجانية في أكثر من 1200 فندق من فنادق ومنتجعات «ستاروود» في جميع أنحاء العالم، ويستطيع العملاء تجميع نقاط المكافآت «أفيوس» عند القيام بعمليات الشراء وحجز رحلات الطيران والتسوق لدى كل أماكن الترفيه والمجمعات حتى عند التزود بالوقود واستخدام تلك النقاط في الحصول على رحلات طيران حول العالم على متن الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الـ 13 الأخرى التي يضمها تحالف «Oneworld».