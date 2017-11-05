أعلن بنك الخليج أن السحب ربع السنوي الثالث لحساب الراتب سوف يجري يوم غد الاثنين الموافق 6 نوفمبر2017، على الهواء مباشرة عبر برنامج «ربع الديوانية» على إذاعة نبض الكويت 88.8 إف إم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، حيث سيتم الإعلان عن صاحب الحظ السعيد الذي سيفــوز بالجائزة النقدية البالغـــة قيمتها 25 ألـف دينار.

وصمم حساب الراتب خصوصا للعملاء الكويتيين ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، للاستفادة من العديد من العروض المميزة، من بينها الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض بدون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.

ويمنح حساب الراتب العملاء الجدد فرصة الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 ألف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار.

كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحب على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار، حيث يجرى السحب الأخير على الجائزة الكبرى في 8 فبراير 2018.