خدمات مجانية وخصومات حصرية لمالكي سيارات كاديلاك

في واحدة من أهم الحملات الترويجية التي تهدف إلى خدمة العملاء وتوفير أعلى معايير السلامة لهم ولسياراتهم، أطلقت شركة الغانم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت عرضها الخاص والمميز لأصحاب سيارات كاديلاك من موديلات 2014 وما قبلها، حيث يوفر المركز لهذه السيارات فحصا احترافيا ودقيقا مع العديد من المزايا والخصومات والخدمات ليتيح أعلى درجات التوفير في قيمة الصيانة وأي أعمال تصليح ضرورية للسيارة.

وتوفر حملة مركز الخدمة خصومات حصرية تبلغ 30% خصم على قطع الغيار الأصلية من كاديلاك، خصم 10% على أجور العمل، تعبئة الإطارات مجانا بغاز النتروجين وغسيل السيارة مجانا مع فحص دقيق يشمل 21 نقطة فحص.

ويتم إجراء هذه الخدمات من قبل فريق الخدمة الذي يعتبر من أكفأ الفنيين وأخصائيي خدمة السيارات في الكويت.

ونظرا لأن هذا العرض حتى نهاية نوفمبر 2017 فقط، فإنه يعتبر فرصة ممتازة لا يجب تفويتها للاستفادة من الخصومات من هذا العرض الذي يعكس التزام الغانم للسيارات بتقديم أفضل العروض والخدمات، وهو ما جعل الشركة تحظى بسمعة رائدة وطيبة في الكويت في مجال خدمة العملاء.

ومع هذا العرض التوفيري الضخم من كاديلاك، فإن العميل يحظى براحة البال القصوى ويتفادى أي مواقف أو مفاجآت.

ويؤكد هذا العرض الخاص مرة أخرى على اهتمام شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده بتعزيز علاقاتها مع عملائها وتطوير وطرح أنسب العروض التوفيرية التي تضمن للعميل الاستفادة من خدمات الوكيل وبقيمة توفيرية عالية تضمن له إنجاز العمل بشكل صحيح، والتوفير في المال من جهة أخرى.

وهذا يعكس رؤية الشركة بأن جوهر العمل يرتكز على العميل وإعطائه الخدمة والاهتمام الكبيرين لمعرفة ملاحظاته أو احتياجاته وتوقعاته، ليتم بعدها العمل على وضع برنامج الخدمة الخاص بسيارته من خلال فريق عمل يمتلك كل الخبرات وأحدث المعدات ليتم إنجاز العمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية مما يضمن خروج عميلنا وهو راض تماما عن جودة العمل، وعن الخدمة والاحترافية التي تجعله في غاية الاطمئنان لقيادته سيارته الفاخرة من كاديلاك.

الجدير بالذكر أن شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات تلتزم بميثاق العمل الاحترافي والأخلاقي الذي تتبناه الشركة تحت مسمى (I Care) والذي يهدف إلى تحقيق الريادة بالرعاية من خلال أربع قواعد أساسية في العمل، وهي: التواصل بشكل مبادر ومتميز، الإجابة على جميع أسئلة العميل، تمثيل العلامة التجارية للسيارات كرمز للجودة، وتجاوز توقعات العملاء من خلال جودة الخدمة.

ويبدأ تطبيق هذه القواعد باحترافية مع جميع موظفي مركز الخدمة سواء لدى موظفي الاستقبال أو مسؤولي الخدمة والفنيين.