أعلن بنك الخليج عن توفير خصومات وأسعار خاصة للراغبين في المشاركة بشكل جماعي في ماراثون بنك الخليج 642، سواء من الفرق أو موظفي الشركات، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2017، والذي يبدأ في تمام السابعة صباحا انطلاقا من سوق شرق، علما بأن التذاكر متوافرة للشراء الجماعي عبر الموقع الإلكتروني www.gulfbank642marathon.com

يعد ماراثون بنك الخليج 642 فعالية رياضية تناسب الجميع سواء الرياضيين المحترفين أو المبتدئين وكذلك العائلات، ويتضمن السباق أربع مسافات ومستويات مختلفة تشمل: سباق المشي للعائلات لمسافة 5 كيلومترات، وسباق اسوق للعدائين لمسافة 10 كيلومترات، وسباق نصف الماراثون للعدائين المحترفين لمسافة 21 كيلومترا وأخيرا سباق الماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترا، بالتعاون مع الأندية الرياضية الرائدة في الكويت، واستعدادا للماراثون السنوي، ينظم بنك الخليج و«برو فيجن لإدارة الأحداث الرياضية» تمارين للركض أسبوعيا، لتدريب المشاركين وتأهيلهم قبيل المشاركة.

وبهذه المناسبة، صرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج، قائلة: «لقد شهد ماراثون العام الماضي حماسا منقطع النظير وأعدادا هائلة من المشاركين بشكل جماعي سواء من الفرق أو موظفي الشركات.

وتستمر العروض الخاصة بالخصومات الجماعية حتى الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر شريطة ألا يقل عدد المجموعة الواحدة عن 30 فردا، وتزيد نسبة الخصومات مع زيادة العدد المشارك ضمن المجموعة.

هذا، وتحظى المجموعات المشاركة بمميزات أخرى تتضمن وضع شعار المجموعة أو الفريق في موقع الماراثون وإعلان عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حسب العدد المشارك من قبل كل فريق.