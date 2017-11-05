العيسى: عرض حصري للعملاء على الموبايل بأسعار تنافسية

عبدالرحمن خالد

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن إطلاق جهاز iPhone X، مستقبل الهاتف الذكي، وذلك في حفل ضخم أول من أمس في مجمع الأفنيوز، ويتواجد الهاتف في كل فروع الشركة بدءا من يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبدالرزاق بدر العيسى إن الشركة حرصت على الاحتفال باليوم المميز في تاريخ الأجهزة الذكية، مع إطلاقها هاتف iPhone X في التوقيت نفسه الذي طرح فيه بجميع أنحاء العالم، حرصا منها وكعادتها على تلبية طموحات عملائها الباحثين عن التميز على الدوام.

وذكر العيسى أن VIVA قدمت خلال يوم الجمعة عرضا حصريا لجميع عملائها، ليكونوا أول من يحصل على iPhone X الجديد، بأسعار تنافسية، لافتا إلى وجود إقبال كبير للاشتراك بالباقات الجديدة في جميع فروع الشركة، ما يعكس الثقة الكبيرة بقدرات الشركة وخدماتها، ونجاحها في تلبية متطلبات العملاء على أرض الواقع.

ولفت الى أن الشركة مستمرة بإطلاق الأجهزة الحديثة فور توافرها في الأسواق، حرصا منها على أن تكون السبّاقة في جلب التكنولوجيا الحديثة ووضعها بين يدي عملائها، الذين يتميزون بمواكبتهم المستمرة لأحدث التطورات التكنولوجية، وحرصهم على تمييز أنفسهم ليكونوا أول من يحصل على الهواتف الذكية في العالم، مبينا أن هذا الأمر يفرض على VIVA أن تكون دائما عند حسن ظنهم، وأن تسرع في توفير ما يبحثون عنه في جميع فروعها.

وشدد العيسى على أن الشركة لن تتوانى عن توفير أفضل الباقات للدفع الآجل والمسبق لجميع العملاء، كما تحرص على جذب فئات جديدة منهم إلى عائلتها، داعيا الجميع إلى ترقب العروض المميزة والحصرية التي ستستمر الشركة بطرحها في الفترة المقبلة على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الشركة تحرص على تمييز العملاء المميزين لديها، من خلال العديد من العروض والخدمات الحصرية لها، والتي تشمل توفير مسؤول حسابات خاص بهم، ومتابعة على مدار الساعة، وحل جميع المشاكل التي قد يتعرضون بأقصى سرعة ممكنة، فضلا عن منحهم أفضل الأسعار على الأجهزة الذكية التي يرغبون بالحصول عليها.

ويضم الهاتف تصميما ثوريا جديدا مع شاشة تغطي الواجهة بالكامل، ويتمتع iPhone X بتصميم زجاجي بالكامل، وشاشة Super Retina مقاس 5.8 إنشات، وشريحة A11 Bionic، وشحن لاسلكي، وكاميرا خلفية محسنة مع تثبيت بصري مزدوج للصور، فضلا عن تقديم طريقة جديدة وآمنة للعملاء لفتح قفل الجهاز والتحقق والدفع باستخدام Face ID، والتي يتم تفعيلها عن طريق كاميرا TrueDepth.

ويوفر الهاتف أيضا كاميراتين أمامية وخلفية بتصميم جديد مع ميزة إضاءة بورتريه وميزة الإيموجي أو الوجوه التعبيرية، الذي يلتقط ويحلل أكثر من 50 حركة لعضلات الوجه المختلفة لجلب الرموز التعبيرية في الحياة بطريقة ممتعة وجديدة.

تمت صناعة iPhone X من الزجاج الأكثر دواما من أي وقت مضى في الهاتف الذكي وهو متوافر باللونين الرمادي والفضي.