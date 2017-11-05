42 محطة في «الجهراء».. و21 في «الأحمدي» و15 في «العاصمة»





أحمد مغربي

في الوقت الذي اتخذت فيه شركة البترول الوطنية الكويتية الخطوات الرسمية لطرح وترسية وإنشاء 19 محطة وقود جديدة كدفعة أولى من أصل 100 محطة يخطط لإنشائها خلال السنوات المقبلة، وذلك لتلبية التوسع العمراني في المناطق السكنية الجديدة، كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن المواقع النهائية لمحطات الوقود الجديدة وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت المصادر إن بلدية الكويت منحت «البترول الوطنية» 63 موقعا لإنشاء المحطات فيما بلغ عدد المواقع الممنوحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية 37 موقعا.

ووفقا للمناطق التي سيتم تشييد تلك المحطات فيها فإن محافظة الجهراء تنفرد بأكبر عدد من محطات الوقود بواقع 42 محطة وتستأثر مدينة المطلاع بـ 18 محطة وقود بمفردها، فيما تستحوذ محافظة الأحمدي على 21 محطة جديدة، حيث سيتم تشييد 5 محطات على طريق الدائري السابع و6 محطات أخرى على الطريق بين مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران.

وفي محافظة الفروانية تم الحصول على موافقات البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخصيص أرض مناسبة لإنشاء 9 محطات، وذلك بواقع محطة في كل من الاندلس والرقعي والفردوس وجليب الشيوخ، أما في منطقة غرب عبدالله المبارك فسيتم إنشاء 5 محطات.

وتستحوذ محافظة العاصمة على 15 محطة من الإجمالي وذلك بواقع محطة في كل من بنيد القار والنزهة وكيفان والشويخ واليرموك وجنوب الصليبخات وطريق الدائري الخامس، وإنشاء محطتين في فيلكا ومحطة في منطقة الدوحة.

أما محافظة حولي فسيتم تشييد 8 محطات بواقع محطة في كل من الشعب وبيان والجابرية والرميثية والسلام ومشرف (طريق الفحيحيل)، ومحطتين في مشرف (طريق المغرب السريع).

وتتمثل الخطة المتفق عليها من قبل «البترول الوطنية» في طرح مناقصات إنشاء 100 محطة تباعا بعدد 20 محطة في كل طرح، على أن يكون الانتهاء من إجمالي الـ 100 محطة وقود بحلول 2020.

19 محطة

وحصـــلت شــركـــة البترول الوطنية الاسبوع الماضي على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على إنشاء وتشييد 19 محطة جديدة وذلك بتنفيذ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات للمجموعة الأولى من المحطات بقيمة 15.4 مليون دينار وبمدة تنفيذ عام و3 أشهر، فيما سيتم ترسية المجموعة الثانية قريبا بقيمة 10 ملايين دينار، وذلك بعد اعتذار أقل الأسعار على تمديد الكفالات البنكية.

وقالت المصادر إن «البترول الوطنية» التي تدير 43 محطة وقود حاليا وضعت تصاميم جديدة لمحطات الوقود الجديدة، وذلك بطراز عصري متقدم يضاهي أحدث المحطات العالمية لتنفرد الكويت من اليوم بأحدث التحف الفنية والمعمارية في بناء وتشييد محطات الوقود التي تلبي كل احتياجات العملاء وليس الاقتصار فقط على ملء خزان الوقود، حيث تمت مراعاة كل الاحتياجات سواء للزبائن أو العاملين في هذه التصاميم بالإضافة إلى الشكل الجمالي الذي يضاهي أفضل المحطات العالمية.