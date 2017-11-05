قال المدير التنفيذي لشركة NoufEXPO م.مجدي صبري، إن أعمال منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس ستبدأ بحفل افتتاحي في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم (الأحد) بقاعة الراية في فندق ماريوت كورت يارد، ويُقام المنتدى الذي يتخذ من التحول نحو الرقمية شعارا له برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسيمثل سموه في حفل الافتتاح الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقدر عاليا حرص سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على رعاية المنتدى ودعمه، وسوف يستقطب المنتدى كعادته قيادات حكومية وتشريعية وحشدا من القيادات والمتخصصين والفنيين والاستشاريين من إدارات نظم المعلومات بالدولة والقطاع الخاص.

وقال صبري معلقاً على شعار المنتدى لهذا العام: «إن التركيز على التحول الرقمي أضحى ظاهرة عالمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وباتت القيادات على أتم الاقتناع بأن هذا التحول بمعناه الواسع أصبح المسار الإلزامي لمكننة أعمال المؤسسات بمختلف أنواعها، وهو مسار متواصل ليس فقط لتطوير الخدمات الحديثة التي تقدمها المؤسسات لعملائها، ولكن لتتمكن هذه من التطور الدائم ضمن ضوابط حوكمة متطورة تضمن الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية والمالية المتوافرة لديها على نحو اقتصادي فعال، فالتحول نحو الرقمية يعتبر نهضة شاملة تطول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية في الدولة، ولا يمكن النظر إليها إلا من هذا المنظور الواسع لتطوير دور الدولة في خدمة الوطن والمواطنين وتطوير مؤسسات القطاع الخاص لخدمة عملائها.

كما عبر صبري عن سعادته بالإقبال المتزايد الذي يشهده منتدى الحكومة الإلكترونية سواء من قبل إدارات نظم المعلومات في الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في الكويت، أو شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي ترى فيه منبرا لعرض أحدث حلولها»، وأضاف قائلا: سنشهد هذا العام حضورا قويا للعديد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات الذي أضحى لازمة مصاحبة لأي تطور تكنولوجي، وهنا لا بد لنا من أن نتقدم بالشكر والتقدير للشركات الراعية وعلى رأسها شركة صناعات الغانم (Alghanim Industries) وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (Gulf Cable & Electrical Industries Company) وشركة ميكروسوفت (Microsoft) وشركة زين (Zain) وشركة سيمانتك (Symantec) وشركة سيسكو (Cisco Systems) وشركة أجيليتي (Agility) وبيت التمويل الكويتي (KFH) وشركة فورتينت (Fortinet) وشركة زيروكس (Xerox) وشركة إكسايت (X-Cite) وشركة ليزرفيش ((LaserFiche وشركة خدمات المكاتب والطباعة الكويتية (KOPS) وشركة رد كناري (Red Canari).

واختتم صبري تصريحه بتوجيه الشكر لإدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والعاملين فيه، وكذلك لفريق العمل في شركة NoufEXPO الذين عملوا جميعا بجد واحترافية لإنجاز جميع الأعمال التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالمنتدى، كما وجه التحية والشكر إلى كل الجهات الحكومية وإدارات نظم المعلومات فيها لدعمها المستمر ومشاركتها في أعمال المنتدى والمعرض المصاحب له، كما جدد صبري شكره وترحيبه بالشركات والمؤسسات والمختصين الذين أسهموا في انعقاد المنتدى، مُرحباً بشكل خاص بضيوف الكويت، ومتمنياً لهم إقامة طيبة وللجميع منتديا يحقق آمالهم وطموحاتهم.