سلطان: هدفنا الوصول إلى صافي ربح قبل الضرائب عند 800 مليون دولار بحلول 2020

17.8 مليون دينار أرباح الربع الثالث بنمو 17.4%

15 % نمو الإيرادات إلى 358.5 مليون دينار

19.4 % نمو إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية

4 % زيادة إيرادات المجموعة للبنية التحتية

1.6 مليار دينار إجمالي الأصول أعلنت شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية في بيان صحافي أمس عن النتائج المالية للربع الثالث من 2017 محققة صافي أرباح بقيمة 17.8 مليون دينار بزيادة 17.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وربحية سهم 14.2 فلسا للسهم الواحد بزيادة 18.1%.

وقد سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة 18.3% لتصل إلى 34.2 مليون دينار، أما الإيرادات فزادت 15% لتصل إلى 358.5 مليون دينار.

فيما بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 49.2 مليون دينار بزيادة 13.7% وربحية السهم 39.1 فلسا للسهم الواحد بنمو 14.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتسعة أشهر 97.6 مليون دينار بزيادة 16.5% وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 1.021.1 مليون دينار بزيادة 11.1%، حيث تتماشى هذه النتائج مع توجهات الشركة طويلة المدى.

وأوضح البيان أن أجيليتي تتمتع بميزانية جيدة بإجمالي أصول تقدر بـ 1.6 مليار دينار، وبلغ صافي الدين 113.4 مليون دينار بتاريخ 30 سبتمبر 2017، فيما بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 28.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق سلطان: «مازلنا على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا بقيمة 800 مليون دولار أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحلول عام 2020.

وتستمر مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية بدفع أداء المجموعة ونحن نستثمر بقوة لتعزيز تواجد هذه الشركات في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا». كما حققت الشركة أيضا نموا في خدمات الشحن الجوي والبحري وأداء قويا في خدمات التخزين.

وأضاف سلطان: «على الرغم من هذا النمو، إلا أن سوق الشحن يبقى سوقا صعبا بسبب محدودية سعة الشحن وارتفاع الأسعار التي لا تزال تشكل ضغطا على العائدات.

غير أننا نقوم بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة تطلعا للمستقبل ولنتمكن من تقديم خدمة أفضل لعملائنا وتطوير النظم التي من شأنها تعزيز الإنتاجية والكفاءة والتميز التشغيلي».

الخدمات اللوجيستية

حققت أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة - قطاع الأعمال الرئيسي في أجيليتي - إيرادات بقيمة 273 مليون دينار بزيادة 19.4%. وتتلخص الاستراتيجية في تعزيز النمو من خلال اتباع حلول محددة حسب قطاعات العملاء، وتحسين إنتاجية المبيعات وتطوير مسارات تجارية فعالة. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في زيادة إيرادات كل الخدمات والمنتجات وفئات العملاء.

ونمت إيرادات الشحن الجوي والبحري بما يزيد على 20% نتيجة لنمو أحجام الشحن الجوي بنسبة 116% طن والشحن البحري بنسبة 12% حاوية عشرين قدما. كما نمت أيضا إيرادات الخدمات اللوجيستية للمشاريع بنسبة 27.3%.

وقد زادت صافي إيرادات أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة 2.4% نتيجة لنمو خدمات التخزين للطرف الثالث التي حققت أداء جيدا من مرافق التخزين الجديدة والقائمة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

فيما تراجعت هوامش صافي الإيرادات الى 22.6% مقارنة بـ 26.3% في الربع الثالث من 2016 بسبب محدودية سعات الشحن وارتفاع الأسعار التي تشكل ضغوطا على عائدات خدمات الشحن.

ونتيجة لذلك، فقد نمت أرباح الربع الثالث قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.4% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تأثرت أكثر بتقلب العملات التي إذا استبعدنا أثرها لسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك زيادة 3.4% في الربع الثالث.

وتواصل أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة نهجها لتحسين الأداء التشغيلي وصقل شرائح عملائها ومجموعة منتجاتها والحفاظ على الانضباط المالي والاستثمار في التكنولوجيات والأنظمة التي تعزز من الكفاءة والإنتاجية حيث تطور حاليا أدوات لخدمة عملائها عبر الانترنت.

«أجيليتي» للبنية التحتية

حققت مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية نموا في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 24% في الريع الثالث لتصل الى 29.4 مليون دينار، كما نمت إيرادات المجموعة 4% لتصل إلى 91 مليون دينار.

وقد حققت أجيليتي للخدمات العقارية نموا صحيا في الإيرادات نتيجة التركيز على تحسين كفاءة أصولها وتطوير مستودعات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

فيما تستمر شركة ترايستار في تعزيز نمو أعمال الشحن البحري التابعة لها. وكما قامت الشركة بزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لصالح مؤسسة الخليج للاستثمار مقابل 19.4% من رأسمال الشركة. وهذا ينطوي على تقييم مالي بقيمة 515 مليون دولار لشركة ترايستار، التي تعاظمت قيمتها منذ الاستحواذ عليها في 2003. وستساعد هذه الصفقة تريستار على تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

وقد حققت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من عملياتها في كل من الكويت وساحل العاج وافغانستان.

ومن المتوقع أن يظل الأداء في هذه الأسواق الثلاثة قويا في نفس الوقت الذي تنمو فيه عمليات الشركة في أبوظبي والهند على المدى القريب.

وتواجه الشركة بعض التحديات في المغرب وتنزانيا لكنها في وضع يمكنها من زيادة الإيرادات في كلا البلدين في اوائل عام 2018 من دون الحاجة إلى ضخ استثمارات أو تكاليف إضافية.

وتستمر شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) بتحسين عملياتها في المواقع التي تديرها الشركة في الكويت وهي مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد ومجمع ديسكفري.

كذلك أيضا، مشروع الريم مول طور الانجاز في أبوظبي والذي يعتبر حجر الزاوية لاستراتيجية يوباك في أن تصبح شركة مرموقة في مجال العقارات التجارية في المنطقة.

كما ساهمت شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز وهي شركة استشارية لخدمات الجمارك في نمو ايرادات الربع الثالث. وتقوم الشركة بإدارة كل الانشطة الخاصة بالجمارك في الموانئ الكويتية.