أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية توقيعها عقد دراسة الهندسة الأولية لمشروع البولي بروبيلين في كندا من خلال شركة كندا والكويت للبتروكيماويات (سي كي بي سي).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية محمد الفرهود في تصريح صحافي إن مشروع البولي بروبلين في كندا من أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة الكيماويات البترولية خارج البلاد وفي دولة ذات تنافسية اقتصادية عالية يمكن من خلاله تعزيز موقع الكويت في صناعة البتروكيماويات عالميا.

وأضاف الفرهود أنه تمت ترسية العقد على شركة «جاكوبز» للهندسة لعمل التصاميم الهندسية الأولية لبناء مرفق إنتاج ثنائي الهيدروجين (بي دي اتش) ومصنع للبولي بروبلين بطاقة إنتاجية 550 ألف طن سنويا، إضافة إلى المرافق الرئيسية منها وحدة المرافق المركزية لتغذية المشروع وذلك في مقاطعة «ألبرتا» في كندا.

وأوضح أن شركة جاكوبز ستتولى إنجاز أعمال فنية مهمة بما في ذلك خطة لتنفيذ المشروع وتقدير تكاليف رأس المال للمشروع وجدول زمني محدث للبناء والتاريخ المتوقع لبدء التشغيل، وذلك ضمن بنود عديدة أخرى في نطاق الدراسة المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2018.

وذكر أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية الشركة في التوسع بصناعة البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها لتعزيز موقع الشركة على خريطة صناعة البتروكيماويات.

وتابع أن المشروع يندرج كذلك ضمن تعظيم بصمة حضور الشركة عالميا حسب التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ولاسيما في الدول ذات المناخ الاستثماري الجذاب التي يتوافر فيها اللقيم المناسب لصناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية تعزز فرص نجاح المشاريع العملاقة وتحقيق أعلى عائد على استثمارات الشركة.