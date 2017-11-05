الحداد: دول الخليج اقترضت 50 مليار دولار منذ بداية 2017

الاقتصاد الخليجي يشهد إعادة هيكلة ستنعش أسواق الدين

الكويت تمتلك أفضل اقتصادات المنطقة من حيث المؤشرات

الحميضي: 11% عوائد محافظ الاستثمار في الأسهم والصكوك

الخميس: 2.5 مليار دولار أصول عقارية تديرها «بيتك كابيتال» نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» وشركة «بيتك كابيتال» للاستثمار لقاء تعريفيا لعملائهما تحت عنوان «الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق»، حيث تضمن اللقاء عرضا لأهم وأبرز التطورات الاقتصادية إقليميا وعالميا مع التعريف بالخدمات المصرفية الاستثمارية التي تقدمها الشركة، وذلك بحضور عدد من كبار العملاء والمستثمرين والمسؤولين من الجانبين.

إعادة هيكلة

وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية والاستثمارية في «بيتك كابيتال» عبدالله الحداد إن الاقتصاد الخليجي يشهد مرحلة من إعادة الهيكلة، حيث تتوجه معظم دول مجلس التعاون نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على الأصول المالية بدلا من النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار الحداد الى أن ذلك يأتي بعد تسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية في ضغوط على موازنات الدول الخليجية، دفعها إلى تخفيض بعض أشكال الدعم وفرض ضرائب ورسوم جديدة.

بالإضافة الى الاقتراض عبر الصكوك والسندات، حيث بلغ مجموع الأموال التي اقترضتها دول الخليج منذ بداية العام نحو 50 مليار دولار، وفي ذلك فرصة لتنشيط أسواق رأس المال لأدوات الدين.

وقد أطلقت السعودية خطة 2030 لتحفيز الاقتصاد وبناء صندوق سيادي يتوقع أن يصل حجمه إلى تريليوني دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكويتي يعد افضل اقتصادات المنطقة من حيث المؤشرات، لكن الأمر لا يخلو من بعض التحديات.

«بيتك كابيتال»

وحول الخدمات المصرفية والاستثمارية التي تقدمها «بيتك كابيتال»، قال الحداد إنها تقدم استشارات في إدارة وترتيب وإصدار الصكوك لتمويل احتياجات الشركات والحكومات، ويعتبر «بيتك» من اكبر منفذي إصدار الصكوك في المنطقة وحول العالم.

وأضاف: نجحت الشركة ضمن الخدمات التي قدمتها في استشارات ترتيب عمليات الدمج والاستحواذ لصالح كثير من الشركات قيمتها اكثر من 5 مليارات دولار قامت فيها «بيتك كابيتال» بدور المستشار المالي.

كما نجحت مؤخرا في ترتيب صفقة تمويل مجمع لصالح شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بقيمة 300 مليون دولار، عن طريق بنوك محلية وإقليمية، وتقوم الشركة بإنشاء الصناديق الاستثمارية ومنها صندوق للاستثمار في الصكوك، وتقدم استشارات للشركات في مجال إعادة الهيكلة والتأهيل وهيكلة الديون.

معايير متحفظة

من جانبه، قال مدير أول إدارة المحافظ في «بيتك كابيتال» عبدالعزيز الحميضي إن الشركة تتبع معايير متحفظة مبنية على أسس فنية في إدارة المحافظ، مستعرضا مراحل ومعايير بناء المحفظة التي تعتمد على التنويع وتوزيع المخاطر وجودة الأصول من ناحية والعائد من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن عوائد بعض محافظ الشركة تصل إلى 11% سنويا، هذا ويتم تقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال فريق متخصص وعبر تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي للخدمة هو تقديم خدمة ذات قيمة مضافة لعملائنا بجودة عالية عبر خدماتنا بكل كفاءة ونزاهة.

«بيتك للتداول»

وقال متداول أول بإدارة خدمات التداول محمد العدساني إنه بإمكان العميل فتح حساب «بيتك للتداول» عبر فروع بيتك أو في مقر الشركة أو بزيارة ديوانية «بيتك للتداول» في فرع بيتك في منطقة كيفان، كما يمكن للعميل استخدام تطبيق «بيتك للتداول» للبيع والشراء في الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن الخدمة تغطي بورصتي الكويت والسعودية وأسواق الإمارات «ابوظبي ودبي» وقطر.

وأضاف ان خدمة «بيتك للتداول» تتميز عن التداول التقليدي بما تقدمه من خدمات متعددة تعتبر ميزة مضافة للمتداولين، ومنها تحصيل الأرباح الكاش والمنحة والاكتتاب في زيادات رأس المال نيابة عن العميل مع سهولة في الاستخدام، فمن خلال حساب تداول واحد يمكن للعميل متابعة عدة أسواق، وكذلك السهولة في تحويل الأموال عبر ربط حساب التداول بالحساب المصرفي.

صناديق عقارية

وأشار رئيس الاستثمار العقاري في شركة «بيتك كابيتال» صالح الخميس إلى أن الشركة تركز على إنشاء الصناديق العقارية المدرة للدخل ذات المخاطر المحدودة، ويصل حجم الأصول العقارية المدارة من قبل «بيتك كابيتال» إلى 2.5 مليار دولار، وهي موزعة في الخليج العربي وشمال أميركا وأوروبا، في جميع القطاعات العقارية (سكني - صناعي - لوجستي - مكاتب - الرعاية الصحية)، وتتراوح التوزيعات السنوية للصناديق العقارية بين 5 و7.5% سنويا.