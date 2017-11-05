اشتراك مجاني مع فاست تلكو لجميع العملاء مشتركي الباقة الحصرية

عرض غير مسبوق وحصري مع باقة شامل 35 ديناراً لمدة يوم واحد فقط

ممثلو «أبل» حضروا وأثنوا على الفعاليات المميزة

عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا شاركوا في فعاليات الإطلاق

واصلت شركة Ooredoo الكويت، تحقيق النجاح تلو الآخر، ومرة أخرى وخلال شهر فقط نظمت فعالية كبرى وبنجاح ساحق يشهد لها، حيث أطلقت الجهاز المميز والجديد كليا من «أبل» وهو iPhone X وذلك يوم الجمعة من الأسبوع الماضي وسط حضور كثيف من العملاء ممن توافدوا على مقرها الرئيسي في قلب مدينة الكويت منذ ساعات الصباح الأولى للحصول على الجهاز ضمن باقة حصرية وغير مسبوقة شكلت علامة فارقة في قطاع الاتصالات بالبلاد في حدث يعد الأكبر والأكثر إثارة في الكويت.

واستقبل الفرع الرئيسي في برج الشركة الآلاف من العملاء ممن حرصوا على الحضور والاستفادة من العرض الحصري الذي طرحته الشركة من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، وهو عبارة عن باقة شامل بـ 35 دينارا شهريا فقط مع دقائق ورسائل محلية غير محدودة وإنترنت غير محدود وإنترنت تجوال غير محدود بجميع دول الخليج.

كما وتوافر هذا العرض في فرعها بمطار الكويت الدولي ومجمع الأفنيوز في نفس الوقت.

وإلى جانب الحضور الكثيف من العملاء، شارك عدد من مشاهير السوشيال ميديا في فعاليات الإطلاق ومنهم عبودكا وعهود العنزي ودانة طويرش وفاطمة المؤمن وحصة اللوغاني وفنتج بزة ومحمد ميرزا ويعقوب بوشهري وعمر العثمان وحمد قلم وفاطمة النصار وحرصوا على نقل صورة حية وتفاصيل حصرية لفعاليات الإطلاق.

كما حضر الاحتفالية من سفير Ooredoo الفارس راكان الحساوي بطل الكويت لقفز الحواجز والعديد من الشخصيات الشبابية الفاعلة في المجتمع.

كما حضر ممثلو شركة «أبل» وشاركوا قياديي Ooredoo وموظفيها وعملائها احتفالية إطلاق الأجهزة الجديدة وأثنوا على الفعاليات التي تضمنتها الاحتفالية وأعربوا عن شكرهم لجهود جميع العاملين في الشركة، مؤكدين استمرار الشراكة المتينة بين «أبل» وOoredoo الكويت.

وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع وتشجيعا للطاقات الشبابية الكويتية، احتضنت الشركة 22 مشاركا من المشاريع الشبابية في «سوق Ooredoo» للمشاريع الصغيرة خلال حفل إطلاق الآيفون، حيث قدموا للعملاء والزوار منتجات مميزة وحرف يدوية ومأكولات وأطعمة وغيرها.

كما وأهدت الشركة وبالتعاون مع «Chips Store» كفرات مميزة وحماية الشاشة خصيصا لكل عميل بعد إتمام اشتراكه في الباقة الحصرية حيث أبدى العملاء إعجابهم بهذه الهدايا واختاروا ما يناسبهم من أكبر تشكيلة من الكفرات المميزة والمتعددة الألوان للجهاز الجديد من «أبل».

ونظرا للإقبال الكبير على الاشتراك في الباقات وتوافد الآلاف من العملاء على مقر الشركة، حرصت Ooredoo على إشراك موظفيها في الاحتفالية وبادر عدد كبير منهم في التطوع طوال فترة الاحتفالية - التي استمرت أكثر من 12 ساعة يوم الجمعة، حيث كان لهم الفضل الكبير في تنظيم طوابير الانتظار خارج وداخل الفرع، وذلك جنبا إلى جنب مع المتطوعين الشباب من برنامج Ooredoo التطوعي «نعين ونعاون» حيث ضربوا مثالا يحتذى فيه في تسهيل عملية دخول العملاء وخروجهم ومساعدتهم والرد على استفساراتهم وتوجيههم.

كما حرصت بدورها شركة «فاست تلكو» المملوكة لـ Ooredoo أن تشارك الشركة الأم في هذا النجاح ومنح العملاء ممن استفادوا من العرض الحصري للآيفون X فرصة الحصول على اشتراك انترنت مجاني لمدة 3 شهور.

وفي كلمة له على هامش الاحتفالية، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب: يسرنا الاحتفال مع عملائنا للمرة الخامسة على التوالي بإطلاق جهاز iPhone X، وهو أكبر حدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لهذا العام، وقد حرصنا هذا العام على استمرارنا بتقديم الأفضل والأحدث لعملائنا بأسعار ومزايا تنافسية، وهذا نابع من سياستنا المبنية على الاهتمام والتواصل.

كما قدمنا هدايا مميزة لجميع عملائنا الذين اشتركوا بالعرض الذي يعتبر الأقوى في الكويت في اليوم الأول تقديرا منا لهم.

جدير بالذكر أن Ooredoo عاودت طرح باقة شامل المعتادة بعد انتهاء العرض الحصري الذي استمر لمدة يوم واحد فقط، حيث بإمكان العميل الحصول على الآيفون الجديد مع باقة شامل بسعر 45 دينارا في الشهر، وذلك في جميع أفرعها ومن موزعيها المعتمدين في الكويت.

جيل جديد من الآيفون يأتي الهاتف الجديد بسطح زجاجي من الجهة الخلفية مع الحروف المعدنية المنحنية وسيصبح الزر الرئيسي على الشاشة كزر افتراضي بدلا من وجوده على جسم الهاتف بينما الشاشة ستكون بمقاس 5.8 إنش كبيرة الحجم، خاصية الشحن اللاسلكي. ويتوافر FaceID حيث تتوافر الواجهة الأمامية من الجهاز بعدد من أجهزة الاستشعار والكاميرا المخصصة لذلك.

شكراً للداخلية والطوارئ الطبية توجهت Ooredoo بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية ممثلة بمرور العاصمة، حيث تواجد أفرادها وحرصوا على التواجد طوال فترة الاحتفالية وساهموا بشكل كبير في تنظيم السير خارج المبنى وتنظيم حضور ودخول العملاء. كما وتوجهت الشركة بالشكر الجزيل لفريق إدارة الطوارئ الطبية الذين تواجدوا طوال فترة الاحتفالية.