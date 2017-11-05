قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة الاشهر التسعة من العام الحالي وصل إلى 58 شركة فقط مع نهاية الأسبوع الماضي، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي أن أكثر من 60% من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها، وذلك على الرغم من أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح لم يتبق على نهايتها سوى 9 أيام عمل فقط، إذ ستنتهي في منتصف شهر نوفمبر الجاري، هذا وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.14 مليار دينار أرباحا صافية عن فترة الاشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بارتفاع نسبته 11.61% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينذاك 1.02 مليار دينار كويتي.

وكان لتأخر غالبية الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي عامل من العوامل السلبية التي ساهمت في الضغط على أداء السوق في الأسبوع الماضي، حيث ساهم ذلك في استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل في السوق انتظارا لإفصاح الشركات غير المعلنة عن بياناتها المالية لتكتمل الصورة لديهم ومن ثم تحديد أولوياتهم الاستثمارية.