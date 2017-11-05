الصقر: «الوطني» يدعم أي مبادرة تعزز القطاع المصرفي الكويتي

الفليج: البرنامج يهدف للارتقاء بالتناول الإعلامي الاقتصادي كرم بنك الكويت الوطني الصحافيين الاقتصاديين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي الذي أقامه البنك للعاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة خلال الفترة ما بين أكتوبر 2016 ومايو 2017، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني ـ الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني ـ الكويت، ومدير عام مجموعة الخزانة سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية في مجموعة البنك الوطني عماد العبلاني، وقيادات أخرى من البنك.

ويأتي البرنامج في إطار مسؤولية الوطني التوعوية كأكبر مؤسسة مصرفية في الكويت، وإيمانا منه بضرورة بناء خبرات إعلامية اقتصادية لرفع مستوى الطرح الإعلامي من خلال البرنامج التدريبي المكثف الذي نظمه البنك.

دعم المبادرات

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر على دعم بنك الكويت الوطني الدائم لأي مبادرة من شأنها تعزيز القطاع المصرفي في الكويت، لافتا إلى أن المشاركين في هذه الدورة أصبحوا أكثر اطلاعا بآلية عمل القطاع المصرفي ككل بالشكل الذي سيساعدهم في تناول المواضيع الخاصة به لاحقا.

وأضاف أن «الوطني» حريص على نقل أحدث التطورات المصرفية إلى العاملين في وسائل الإعلام وخصوصا المهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي، مبينا أن عدم مواكبة التطورات والتعرف على كل ما هو جديد من حيث الأداء والمنتجات والتعليمات والقرارات الرقابية المحلية والعالمية قد ينجم عنه أخطـــاء غير مقصـودة، لكن ذات انعكاسات سلبية على الشأن الاقتصادي.

تطوير الكوادر

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج: «إن الوطني حريص على المساهمة في أي مبادرة تصب في تنمية وتعزيز الاقتصاد الكويتي، مؤكدا أن الإعلام الاقتصادي أصبح أحد أهم الروافد المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام وفي الشأن المصرفي بشكل خاص».

وأكد الفليج على أن الصحافة الاقتصادية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا من حيث المحتوى وكفاءة الكوادر البشرية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو الارتقاء بالتناول الإعلامي الخاص بالشأن الاقتصادي والمساعدة على تطوير الكوادر الإعلامية ليكونوا مساهمين حقيقيين وفاعلين في مسيرة التنمية وذلك وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير.

تفاعل المشاركين

من جهته، أعرب مدير الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني عن سعادته باهتمام وتفاعل المشاركين في هذا البرنامج التدريبي وبالمواد التي تم تناولها خلال الندوات التدريبية والتي استمرت قرابة السنة، مؤكدا حرص البنك على تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة التي من شأنها الارتقاء بإحدى أهم وسائل التواصل والمتمثلة بالإعلام والتي تشكل جزءا أساسيا من مسيرة الكويت التنموية.

وأضاف العبلاني أن برنامج الإعلاميين التدريبي يأتي ضمن استراتيجية الوطني الهادفة إلى الاستثمار في الموارد البشرية، عبر تأهيل وتطوير الكفاءات البشرية ودعمها فنيا بالمهارات والتقنيات اللازمة للانطلاق نحو مستقبل متوازن.