المشعان: إستراتيجيتنا تعزز شعار «الحياة كما نحبها»

ضمن مشاركتها في الجلسة النقاشية حول «الشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة» التي أقامتها الأمم المتحدة بمناسبة يومها السنوي في الكويت، أكدت شركة الأرجان العالمية العقارية التزامها نحو الاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري في الكويت وجميع الدول حيث تتواجد فيه الشركة، وذلك تماشيا مع الأهداف السبعة عشرة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم.

وفي العقد الماضي، ركزت شركة الأرجان على الاستثمار فيما يحقق الاستدامة في جميع نواحي عملياتها، وقامت في هذا الصدد بتطوير استراتيجية تهدف إلى تطوير المباني الخضراء وهندسة معمارية يمكن استدامتها بهدف تحسين البيئة الحضرية ودعم التطور الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، كما تشمل هذه الاستراتيجية برامج لتبادل الخبرات مع المؤسسات التي يمكن بدورها أن تدعم مساعي الشركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبرامج أخرى تستهدف تطوير إمكانية الشباب وتمكينهم من المحافظة على التنمية.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، المهندس خالد خضير المشعان: نؤمن في شركة الأرجان بأهمية مشاركة قيمنا مع المجتمع وكل شرائحه، وذلك انطلاقا من مفهوم أن تحقيقنا للنجاح كشركة عقارية يعتمد أيضا على ازدهار المجتمعات حيث نقوم بتطوير حلول مبتكرة لهم.

إن هدفنا يتجاوز الأداء التشغيلي، بل ويقيس نجاحنا من خلال الجهود التي نستثمرها للتأثير إيجابيا على أفراد المجتمع من حولنا عبر تقديم منتجات وخدمات تعود بالفائدة وتضيف القيمة الى الجميع. وأضاف المشعان: واليوم، نفخر بأن يكون مفهوم تحقيق الاستدامة ما يدفع نهج عملنا ونوعية المنتجات التي نقدمها، كما ينص توجهنا الاستراتيجي الذي يعزز أيضا شعارنا الهادف إلى بناء «الحياة.. كما نحبها»، وهو ما ينعكس في المباني والمشاريع المستدامة التي نطورها لتحسين البيئة الحضرية التي نعيش، نعمل ونجتمع فيها.

وكجزء من يوم الأمم المتحدة، أطلقت الأرجان مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجامعات في الكويت، والتي تدعو الطلاب إلى مشاركة رؤيتهم لمستقبل الكويت. وتهدف المسابقة، التي تنظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، إلى تعريف الطلاب بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، فضلا عن أهداف التنمية المحددة في رؤية الكويت لعام 2035، ما يتيح للطلاب تقديم تطلعاتهم للمستقبل.