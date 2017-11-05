قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان الكويت تقدمت 11 مركزا لتحتل المرتبة 61 على المستوى العالمي في مؤشر «جاهزية الشبكة» المعني باستفادة اي بلد من شبكة الاتصالات وتقنية المعلومات.

واضافت الهيئة في بيان صحافي ان «المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016» اشار في تقرير حديث معتمد من الاتحاد العالمي للاتصالات الى تقدم الكويت من المركز 72 الى المرتبة 61 في قياس مؤشر جاهزية الشبكة.

وذكرت أن هذا التطور الملحوظ في ترتيب الكويت جاء فور تطبيق قانون إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وقيام القطاع المتخصص في الهيئة بمتابعة وتحليل جميع البيانات لتحديد الفرص التنظيمية التي تتماشى مع الاستراتيجية التنفيذية للهيئة.

وبينت ان التقرير اشار من جهة اخرى الى احتلال الكويت المركز 32 عالميا في المؤشر الفرعي المتعلق بتبني الأفراد للتقنيات الحديثة من حيث تغطية الهواتف المتنقلة واشتراكات الهاتف المحمول والأجهزة الشخصية الخاصة واشتراكات النطاق العريض المتنقل. وذكرت ان التقرير لفت الى احتلال الكويت المركز 30 عالميا والثالث خليجيا بعد قطر والإمارات في المؤشر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية ووفرة المحتوى الإلكتروني.

وأكدت الهيئة بهذا الخصوص استمرارها في تحسين البيئة التنظيمية للاتصالات من خلال إصدار اللوائح والقرارات والإرشادات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الدول الرائدة في هذا المجال.