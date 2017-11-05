ناندا: مسؤولون مباشرة عن سلامة زبائن المطاعم ونزلاء الفنادق

لأن العناية بأنظمة النظافة في المطاعم والفنادق من المقومات الأساسية لنجاح صناعة الضيافة، عقدت شركة «انتر كير الكويت» اتفاقا لرعاية معرض «هوريكا الكويت 2018» الذي يضم تحت جناحيه سنويا مختلف القطاعات والانشطة المعنية بالصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية.

ويقام «هوريكا الكويت» على ارض المعارض الدولية في مشرف في الفترة من 15-17 يناير القادم (2018) وهو من تنظيم شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية.

ورحبت اللجنة العليا المنظمة للمعرض بانضمام «انتر كير الكويت» إلى قائمة رعاة هوريكا «لما لهذه الشركة المتخصصة من دور مهم في تأمين السلامة والرعاية في مجال النظافة للمنشآت الفندقية والمطاعم ولما لديها من اهتمام بتعزيز الثقة بهذه المنشآت، وهذا ما يجعل وجود (انتر كير) في معرضنا أكثر من ضروري حيث باتت شريكا لكل ما يختص بالضيافة». وتعتبر «انتر كير» شركة رائدة في توفير حلول ومنتجات مبتكرة للنظافة المحترفة في الكويت والشرق الأوسط.

ويذكر أنها كانت بدأت في 1998 بموظفين اثنين فقط لكنها حققت معدلات نمو سريعة إلى أن صارت تستحوذ على حصة رئيسية من سوق الكويت اضافة إلى اطلاقها نظام ذي مواصفات عالمية للنظافة الشخصية والتنظيف في الهند وقطر.

وفي تصريح بمناسبة توقيع عقد الرعاية لهوريكا، قال المدير العام جاريش كومار ناندا «إن وراء نجاحنا العديد من الاسرار ومنها الخمسة التالية: وضع معايير صارمة للجودة، وخط منتجات وخدمات مرنة، وضمان أنظمة توزيع تكنولوجيا فائقة للنظافة المبتكرة لعملائنا، والالتزام الشديد بسياسة (الخدمة بنزاهة)، والوفاء بوعدنا المتمثل في توفير أحدث الحلول لتلبية احتياجات جميع عملائها».

وأوضح أن «إنتركير» «توفر هذه الخدمات لكل من الشركات (B2B) أو للزبائن مباشرة (B2C) مع التركيز بشكل رئيسي على الضيافة والأغذية والمشروبات الصناعة. هذا اضافة إلى خدمات استعادة وترميم جميع أنواع الأرضيات وخدمات تنظيف السجاد».

واشار ناندا إلى أن «سياستنا المبنية على اننا، كادارة وعاملين، مسؤولون مباشرة عن سلامة زبائن المطاعم ونزلاء الفنادق وغيرها من المنشآت والشركات او سلامة الاسر في المنازل، ليس فقط لأن سمعة (انتر كير) على المحك بل لأننا معنيون بتطوير اداء قطاعنا وازدياد الطلب عليه ولاسيما مع انتشار الثقافة الصحية والوعي في وجه أي مصادر للضرر او التلوث كبيرا كان ام صغيرا. ولا شك أن معرض هوريكا الكويت يتيح لنا الوقوف على اي مستجدات ومتطلبات ويتيح لشركات الصناعات والمشروبات الغذائية والفنادق الوقوف بدورها عند احدث ما نقدمه من انظمة نظافة وعناية».