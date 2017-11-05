التويجري: فوز «بوبيان» بالجائزة إنجاز جديد يضاف للبنوك الكويتية

الحساوي: «بوبيان» سبّاق في طرح خدمات مصرفية للمرة الأولى في الكويت حصل بنك بوبيان للعام الثالث على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم بمجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وقام مدير عام مجموعة تكنولوجيا المعلومات في البنك د.وليد الحساوي بتمثيل البنك وتسلم الجائزتين في الاحتفال الذي أقيم في لندن، بحضور عدد كبير من ممثلي البنوك العالمية، حيث أشاد عدد كبير منهم بالإنجازات التي حققها البنك في السنوات الأخيرة.

إنجاز جديد

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري إن أبرز ما يمثله هذا الإنجاز انه وضع البنك كبنك عربي إسلامي بين قائمة البنوك الكبرى وهو إنجاز جديد يضاف الى البنوك الكويتية. وكانت «غلوبل فاينانس» قد أعلنت أسماء البنوك العالمية الفائزة بجوائزها، حيث ضمت القائمة الى جانب بوبيان البنك العالمي سيتي بنك.

وأوضح التويجري أن أبرز ما يميز هذه الجائزة هو أنها جاءت من مؤسسة عالمية مشهود لها بالحيادية والمصداقية، وهو ما يمثل تتويجا لجهود السنوات الماضية التي استثمر بها البنك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأضاف أن بنك بوبيان كان من البنوك القليلة على مستوى المنطقة وربما العالم التي استوفت شروط التقدم للجائزة، حيث انطبقت جميع المعايير التي وضعتها غلوبل فاينانس على تجربة البنك في السنوات الأخيرة.

معايير الاختيار

أشارت المؤسسة في تقريرها إلى معايير الاختيار التي قامت بوضعها لجنة من المحكمين العالميين، وهي:

٭ مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء إلكترونيا.

٭ تحفيز وترغيب العملاء في التحول لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

٭ نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية بكافة قنواتها.

٭ الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية عبر القنوات الإلكترونية.

وبحسب المؤسسة، فإن العديد من البنوك الإسلامية حول العالم وضعت في القائمة النهائية لأفضل البنوك الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث استقر في النهاية رأي لجنة الاختيار والتحكيم على اختيار بنك بوبيان كأفضل بنك إسلامي في العالم.

قاعدة العملاء الإلكترونية

من جانبه، قال مدير عام مجموعة تكنولوجيا المعلومات في البنك د. وليد الحساوي إن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الإلكترونية، سواء عبر موقع البنك الالكتروني على الانترنت أو من خلال خدمات بوبيان موبايل بانكنج.

وأوضح أن أبرز التحديات التي واجهت البنك هي العودة الى أساسيات العمل المصرفي وهو ما استلزم إعادة تخطيط وبناء البنية التحتية الخاصة بخدمات العملاء الأفراد والشركات، وهو ما تطلب رصد المزيد من الاستثمارات لتطوير شبكة خدمات البنك.

واضاف أن ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الأخرى وهو تحد آخر يضاف الى التحديات التي واجهت البنك.

وأشار الحساوي الى أن الإدارة التنفيذية كانت على دراية كاملة بهذه التحديات ولذلك كان القرار بالاستثمار بقوة في مختلف القنوات المصرفية لتواكب التطورات التي تشهدها الخدمات والمنتجات.

ونوه الى أن «بوبيان» تصدر المشهد المصرفي في السنوات الأخيرة من خلال طرحه لأكثر من خدمة ومنتج مصرفي لأول مرة في الكويت، حيث باتت عبارة لأول مرة في الكويت مرادفا للإنجازات بوبيان الإلكترونية.