نفى الرئيس التنفيذي الأسبق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب في بيان صحافي أمس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن القناة العاشرة الإسرائيلية عن وجود استثمار كويتي في حقول غاز إسرائيلية ممثلة في شخصه.

وقال الشويب إن الخبر مختلق ومفبرك، وليس هناك أي علاقة عمل في أى من مجالس إدارات الشركات أو الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالاستثمار في إسرائيل.

وجاء في نص بيان الشويب التالي:

1- عدم وجود أي مساهمات مالية أو عينية لي أو لأي من أفراد أسرتي بشكل مباشر أو غير مباشر أو تمثيل أية جهة كويتية أو غير كويتية، في أي صناديق أو شركات استثمارية لها علاقة بالاستثمار في مجال الطاقة أو خلافه في إسرائيل أو أي جهة أخرى مرتبطة بالكيان الصهيوني.

2- كما أؤكد بشكل قاطع أيضا عدم وجود أي علاقة عمل لي تنفيذية أو إدارية أو المشاركة بعضوية في أي من مجالس إدارات الشركات أو الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالاستثمار في إسرائيل.

3- بحكم خبرتي السابقة لدي مشاركة في عضوية مجلس له دور استشاري بحت لصندوق استثماري في مجال الطاقة (كيروجين) مقره هونغ كونغ، ليس من مهامه الموافقة على المشاريع أو الاستثمارات أو اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاركات، وتقتصر علاقتـــي بالصـنــدوق الاستثماري من خلال عضويتي في المجلس المشار إليه، وليس لدينا أي ملكية أو مساهمة مالية فيه أو المشاركة في عضوية أي من المجالس المنبثقة عنه.

وفى الختام فإنني ملتزم بسياسة وقوانين الكويت بمقاطعه الكيان الصهيوني من منطلق قانوني وشرعي تمليه علينا منطلقاتنا الإسلامية والقومية والوطنية.