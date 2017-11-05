أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) امس أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والكويت بلغ 4.97 مليارات يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2017.



وذكر «يوروستات» في تقرير أن واردات الاتحاد الأوروبي من الكويت بلغت 2.15 مليار يورو في النصف الأول 2017 في حين بلغت صادراته اليها للفترة نفسها 2.82 مليار يورو.



وأضاف أن قيمة واردات الاتحاد الاوروبي من الكويت بلغت 3.30 مليارات يورو في 2016 وبلغت قيمة صادراته الى الكويت في نفس العام 5.45 مليارات يورو ليصل بذلك حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 8.76 مليارات يورو.



وأشار البيان الى ان الوقود ومواد التشحيم والمواد ذات الصلة تصدرت واردات الاتحاد الأوروبي من الكويت بقيمة 3 مليارات يورو أو ما نسبته 90.9% من اجمالي الواردات تلتها المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بقيمة 175 مليون يورو أو 5.3% في 2016.



فيما جاءت الآلات ومعدات النقل في قائمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الكويت بقيمة 29. 2 مليار يورو أو 42.1% من اجمالي الصادرات في عام 2016 تلتها مواد مصنعة متنوعة بقيمة 890 مليون يورو أو 16.3% من صادرات الاتحاد الأوروبي.



ووفقا للارقام فان الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الـ52 بالنسبة للكويت فيما يتعلق بالواردات منه ورقم 39 بالنسبة للصادرات الكويتية وذلك في عام 2016.



وأظهرت أرقام السنوات الأربع الأخيرة أن واردات الاتحاد الأوروبي من الكويت تراجعت من 6.23 مليارات يورو في عام 2013 إلى 5.45 مليارات يورو في عام 2014 و4.19 مليارات يورو في عام 2015 و3.30 مليارات يورو في عام 2016.



وكانت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الكويت ثابتة نسبيا اذ بلغت 5.29 مليارات يورو في 2013 و5.06 مليارات يورو في 2014 و5.99 مليارات يورو في 2015 و45 مليارا في 2016.