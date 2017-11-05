استقر سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأحد، عند مستوى 0.302 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.351 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.395 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.302 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك مع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري من قبل وزارة العمل الأميركية.