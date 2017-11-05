انخفض المؤشر السعري لبورصة الكويت 99.9 نقطة الساعة 10:12 صباح اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 6449.31 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.5 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني 7.04 نقطة ليصل إلى 411.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.7 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 19.15 نقطة ليصل إلى 21ر946 نقطة بنسبة بلغت 1.9 في المئة.

وشهدت الجلسة حتى تلك الساعة تداول 57.5 مليون سهم تمت عبر 1912 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 9.6 مليون دينار كويتي (نحو 31.3 مليون دولار أميركي).

وكانت شركات (العقارية) و(فجيرة أ) و(دبي الأولى) و(بيان) و(برقان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الامتياز) و (أبيار) و(جياد) و(بيتك) الأكثرها تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (منازل) و(الأثمار) و(مدار) و(أجوان) و(ساحل).