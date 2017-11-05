اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم استقرار سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار الامريكي بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري امس .

وقال سلامة في بيان "ان الازمة السياسية والحكومية تسببت باستفسارات عن مستقبل الليرة" مشيرا الى ان سياسة تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار التي ينتهجها المصرف "هي لمصلحة لبنان وتحظى باجماع داخلي".

واضاف ان "الامكانات متوفرة بفضل الهندسات والعمليات المالية الاستباقية التي اجراها مصرف لبنان" مؤكدا "التعاون مع القطاع المصرفي في البلاد بما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين والاستقرار النقدي".

وكان الحريري اعلن امس خلال وجوده في المملكة العربية السعودية استقالته من رئاسة الحكومة في تحرك وصف بأنه مفاجئ في الاوساط السياسية والاقتصادية بلبنان.