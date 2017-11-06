المبادرون سيخوضون دورات تدريبية مكثفة لتطوير وتسريع مشاريعهم التكنولوجية

أعلنت شركة زين الكويت عن وصول المشاركين في برنامج Zain Great Idea إلى مدينة سان فرانسيسكو، وذلك لخوض غمار المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية ولندن في المملكة المتحدة وبتواجد الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان.

وبينت الشركة في بيان صحافي أن برنامجها المبتكر Zain Great Idea الذي يهدف إلى تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة يعتبر واحدا من أكثر المبادرات الناجحة التي أطلقتها لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع دأبت على احتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكارا إبداعية، وطموحا في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.

وأوضحت زين أن المبادرين العشرة سيمكثون في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديدا وادي السيلكون - العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم) لمدة أسبوعين، حيث ستكون برفقتهم مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية التي ستقوم بأخذهم في جولة تدريبية مكثفة لتطوير وتسريع مشاريعهم التكنولوجية التي قدموها أمام لجنة التحكيم بصورتها الأولية في الكويت.

وأضافت الشركة أن المبادرين قاموا باستعراض مشاريعهم أمام الإدارة العليا في مؤسسة Mind The Bridge بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان، والذين قاموا بمشاركة خبراتهم الاستراتيجية في مجالات الإدارة والأعمال مع المبادرين، هذا بالإضافة لتخصيص يوم كامل قام المبادرون من خلاله بالالتقاء بمجموعة من رواد الأعمال المحليين في سان فرانسيسكو، وقاموا بمشاركة خبراتهم الشخصية وقصص نجاحهم معهم.

وكشفت زين أن برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة في سان فرانسيسكو تضمن أيضا يوما كاملا شمل مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية مع مؤسسة Orrick للاستشارات القانونية، وهي الشركة الرائدة على مستوى سان فرانسيسكو في مجالات الاستشارات القانونية وثاني أقدم شركة تأسست في مدينة سان فرانسيسكو، ولديها عملاء من كبرى الشركات التكنولوجية حول العالم وأكبرها شركة فيسبوك.

وأشارت الشركة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج - وهي مرحلة المعسكر التدريبي - قد استمرت لأكثر من أسبوعين في مقرها الرئيسي، حيث تضمن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم فادي غندور مؤسس شركة أرامكس، ومحمد الهاجري مدير الاستثمار في شركة Impulse العالمية للاستثمار، وعبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية، وحسن زينل الشريك في شركة أرزان الاستثمارية، وعبدالحميد شرارة الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة RiseUp ومالك عسيران رئيس «لينكد إن» لمنطقة الخليج العربي، وماتيا مالوكانوفيچ مديرة التسويق في شركة «كريم» لمنطقة الخليج العربي، وسامي حسان نائب المدير العام في شركة «كريم»، وآبي سام توماس رئيس تحرير Entrepreneur Middle East، بالإضافة لممثلي الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة وغيرهم.

وبينت زين أن البرنامج لاقى إقبالا كبيرا بين المبادرين في الكويت، حيث قام أكثر من 130 مبادرا ومبادرة من رواد الأعمال بتقديم مشاريعهم والتسجيل في البرنامج منذ إطلاقه في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت الشركة بعقد اللقاء التنويري الأول للمشاركين في مقرها الرئيسي في الشويخ، وتمت مناقشة الشروط والأحكام واستعراض المنهج الدراسي الخاص بالمعسكر التدريبي تمهيدا لمرحلة التحكيم التي تم من خلالها اختيار المشاريع التي ستنتقل إلى المرحلة الأولى من البرنامج.

وأشارت الشركة إلى أن برنامج (ZGI) يوفر ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، حيث سينطلق من خلال المرحلة الأولى وهي المعسكر التدريبي في الكويت، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية.