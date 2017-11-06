أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: عوض غياض عبيد العنزي، حمد حسن علي بنيان، عبير علي أحمد الغانم، وليد صالح حسن العلي، عبدالوهاب عبدالصمد تقي الصفار، بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحــب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.