أعلن بنك الكويت الدولي عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين جيمس يوجين جاليجان في منصب مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد، وذلك بعد أن كان يشغل سابقا منصب نائب مدير عام والمدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد.

وأشار البنك إلى أن ترقية جاليجان لشغل هذه الوظيفة جاء تقديرا لأدائه المتميز وجهوده المخلصة منذ انضمامه إلى فريق الإدارة التنفيذية في البنك في عام 2015.

وأشاد الدولي بمهارات وقدرات جاليجان العملية، والذي يعتبر مصرفيا محنكا ذا خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 36 عاما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك 15 عاما قضاها في المستوى الإداري والتنفيذي.

وهو يجمع بين الخبرة في الجانب التجاري والعمليات التشغيلية ما أهله لقيادة عملية تطوير الإدارة المصرفية للأفراد في البنك.

وقد شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في أرجاء أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى خبرته العميقة في القطاع المصرفي الكويتي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من أبرز البنوك الرائدة في البلاد.

وسيتولى جاليجان قيادة فريق الإدارة المصرفية للأفراد إلى المزيد من الإنجاز وإبداع الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، إلى جانب تعزيز مكانته التنافسية في السوق بما يتماشى مع خططه الاستراتيجية.

وأكد الدولي أن جاليجان يعتبر واحدا من القياديين الذين يفتخر بهم البنك لما يتمتعون به من خبرة وكفاءة عالية المستوى، علما أن تعيينه جاء تطبيقا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى التعاقب الوظيفي من خلال الاستثمار بقدرات ومواهب الموظفين والارتقاء بخبراتهم وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية العليا، إلى جانب استقطاب أفضل الخبرات والكفاءات في القطاع المصرفي سعيا لتعزيز مكانة الدولي كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة.