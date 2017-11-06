المجموعة تشارك من خلال 3 إدارات رئيسية هي «الخدمات الهندسية» و«الإضاءة» و«باناسونيك»

أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات عن مشاركتها في معرض البناء «بيتك 2017» لكل ما يلزم لبناء المنازل والذي يقام حاليا خلال الفترة من 13 الى 17 الجاري في صالة رقم 4A على ارض المعارض بمنطقة مشرف.

وقال مدير عام ادارة التسويق والعلاقات العامة عمر مسوح ان الشركة تستهدف من مشاركتها الدائمة في المعرض اصحاب البيوت والفلل السكنية والعمارات الاستثمارية والتجارية لتوفير كل احتياجاتهم، لافتا الى ان الشركة تسعى دوما الى تعزيز علاقتها مع عملائها وتقديم كل ما هو جديد لخدمة هذا القطاع باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال.

واشار الى ان المجموعة تشارك من خلال 3 إدارات رئيسية وهي مجموعة الخدمات الهندسية من خلال عرض احدث اجهزة التكييف المركزي من ماركة York العالمية، بالإضافة الى ادارة قسم الاضاءة الذي يستعرض احدث الوكالات وهي Novalite التي تعد اسما موثوقا في عالم الاضاءة من خلال مصابيح LED.

واضاف ان شركة اليوسفي تشارك ايضا بإدارة باناسونيك للجهد المنخفض التي تقدم الجديد دائما في عالم كاميرات المراقبة المنزلية التي يمكن استخدامها عبر الموبايل وفيديو انتركم والبدالات ذات الكفاءة العالية.

وكشف ان الشركة ستقدم خلال المعرض عروض خاصة على منتجاتها لزوار المعرض، بالإضافة الى تواجد فريق عمل متخصص على اعلى مستوى لكي يقدم خدماته لزوار الجناح وتقديم شرح واف للأجهزة المعروضة والاستخدامات المثلى لها.

واختتم تصريحه بأن شركة اليوسفي تشارك في المعرض وفقا لاستراتيجيتها الرامية الى دعم مثل تلك المعارض التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من المتخصصين في مجال مواد البناء.