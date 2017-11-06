وقع بنك بوبيان ممثلا في نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عادل الماجد اتفاقية رعاية وتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ممثلة في مديرها العام د.أحمد الأثري، وذلك في إطار حرص البنك المستمر على دعم مختلف القطاعات والشرائح لاسيما الشباب.

وقال البنك في بيان صحافي إن مدة الاتفاقية سنة وهي تهدف إلى التعاون المشترك لتأهيل وصقل مهارات طلبة ومتدربي الكليات والمعاهد التابعة للهيئة لخوض سوق العمل والتميز به.

وتتضمن الاتفاقية الاتفاق على مشاركة البنك في رعاية مجموعة مختارة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بعمادة شؤون الطلبة إلى جانب تمكين البنك من الإعلان عن خدماته وأنشطته والدورات المعدة للطلبة.

يذكر أن بنك بوبيان يرتبط بعلاقة وثيقة مع مختلف الجهات التعليمية في الكويت خاصة العليا منها، وذلك ضمن استراتيجية وخطط البنك للتوسع في التعاون مع هذه الجهات وبما يحقق الفائدة العامة للشباب.