الوثيقة تتوافق مع متطلبات تأشيرة دول «شنغن»

تسعى شركة بوبيان للتأمين التكافلي دائما إلى تقديم أفضل الباقات والبرامج التأمينية المتنوعة وفي هذا الإطار، تطرح «بوبيان تكافل» برنامجا مميزا للتأمين على السفر، وذلك بهدف مساعدة العملاء والمشتركين على الاستمتاع بتغطية فريدة من نوعها، تشمل مصاريف العلاج الطبي، والمستشفيات، وفقدان الأموال، والمستندات، إلى جانب فقدان المتعلقات الشخصية، وتأخر رحلات الطيران.

ولفتت الشركة في بيان صحافي إلى أن الوثيقة تغطي كل المصاريف حتى مبلغ 180 ألف دينار، والتي يصبح المؤمن (المشترك) مسؤولا بشكل قانوني عن دفعها في المطالبات التأمينية عن حوادث الإصابة الجسدية، أو فقدان، أو تلف الممتلكات، والتي تحدث أثناء الرحلة المشمولة بالتغطية.

كما تغطي الوثيقة، المشترك في حالة وفاته، أو عجزه بسبب حادث أثناء السفر خارج الكويت، على أن تصل قيمة هذه التغطية عن المشترك نفسه إلى 150 ألف دينار، وعن الزوج، أو الزوجة إلى 75 ألف دينار، و15 ألف دينار عن الأولاد.

وذكرت «بوبيان تكافل» أن وثيقتها للتأمين على السفر، تتوافق مع متطلبات تأشيرة دول «شنغن»، كما يمكن استخدامها للحصول على تأشيرة «شنغن» الأوروبية المناسبة.

وأوضحت الشركة أن البرنامج المذكور لا يغطي عددا من الحالات، أبرزها: المطالبات التي تنشأ عن أعمال شغب، أو عصيان مدني، أو الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، وغيرها، بالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، أو الإشعاعية، والانتحار، وإدمان المسكرات، فضلا عن تعريض النفس لأخطار لا داعي لها.

وأكدت الشركة أنه بإمكان العملاء الراغبين في الاشتراك في هذا البرنامج، الرجوع إلى نص الوثيقة للحصول على لائحة كاملة للشروط والاستثناءات الخــــاص بالبرنامج.