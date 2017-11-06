البطاقة تُسهِّل على حاملها متابعة عمليات إنفاقه وتوفر مئات العروض والخصومات

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديمه الدعم للخدمات المصرفية للأعمال من خلال بطاقة تيتانيوم ماستركارد الائتمانية التي توفر مجموعة من المزايا لأصحاب الحسابات التجارية.

وتسمح هذه البطاقة لرواد الأعمال بإدارة أموالهم ومتابعة عملياتهم المصرفية بكل سهولة ومرونة في أي وقت وأينما تواجدوا، وذلك عبر خدمة الوطني عبر الانترنت، كما تمكنهم من متابعة حجم إنفاقهم بكل سهولة وذلك إلى جانب تمتعها بقبول واعتراف دولي لاستخدامها لدى ملايين المواقع حول العالم.

وقال مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني بدر المطوع إن «الوطني» يحرص دائما على تقديم دعمه لرواد مجال الأعمال في الكويت من الشباب، وذلك لتلبية جميع احتياجاتهم، إذ ان بطاقة تيتانيوم المصرفية للأعمال تعد وسيلة مرنة عند أصحاب الأعمال للشركات، حيث تمكن العميل من التحكم في الإنفاق، والحصول على الأموال في أي وقت ويتاح لأصحاب الشركة أن يصدروا أكثر من بطاقة وكل بطاقة لديها خاصية متابعة الإنفاق مستقلة.

وأضــــاف أن بطاقــــــة تيتانيوم المصرفية للأعمال تتيح للعملاء التمتع بمرونة دفعاتهم المالية، وإمكانية إنفاق على البطاقة تصل الى الحد الائتماني الكامل للبطاقة من دون فائدة لمدة 59 يوما.

وأشار إلى أن البطاقة توفر أيضا مئات من العروض والخصومـات المصممـــة خصوصا لتلبي احتياجات الأعمال، كما توفر برنامج مكافآت الوطني الذي يتضمن أكثر من 600 محل تجاري، موضحا أن البطاقة توفر أيضا خدمة إيقاف مجانية للسيارات، ودخولا مجانيا لقاعات الانتظار في المطار، وتأمينا على السفر، وحماية للبطاقة تصل الى 2000 دولار سنويا ضد أي عمليات احتيال والتأمين المجاني على السفر حتى 250 ألف دولار.

بالإضافة إلى الخدمات والمزايـا السابقة، يوفر «الوطني» خدمة الرسائل القصيرة لإعلامك بالعمليات التي تتم على البطاقة داخل الكويت وخارجها، بهدف أمن وضمان المعاملات، وإمكانية دخول الموقع الإلكتروني للبنك NBK.com طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، الذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل موقع إلكتروني مميز.