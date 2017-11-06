استضاف بنك الخليج الفائزين الثلاثة في السحب الشهري العاشر لحساب red لهذا العام، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2017، حيث كان في استقبالهم كل من منال بركات مديرة الخدمات المصرفية لحساب red ومحمد العتيبي مدير الاتصال المؤسسي للترحيب بهم وتسليمهم جوائزهم.

وقد تم الإعلان عن الفائزين خلال السحب الذي تم إجراؤه في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

أثمر سحب red عن الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «أبل» تراوحت بين آيفون 7بلس وآيباد برو وساعة أبل ووتش، والفائزون هم: أمل محمد العتيبي، فاطمه طارق البلوشي، انور جابر محسن.

وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات من تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.

ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز آبل القيمة سابقـــة الذكر، وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.

ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية. كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع.