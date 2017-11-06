الدويشان: نؤكد الاهتمام بتطوير موظفينا والتوافق مع تعليمات «المركزي»

كرم بيت التمويل الكويتي (بيتك) خمسة من المراقبين الشرعيين (4 رجال وسيدة) بمناسبة حصولهم على شهادة مهنية رفيعة في التدقيق الشرعي، وهي شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التدقيق الشرعي CISSA الصادرة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI، بعد دراسة مكثفة في معهد الدراسات المصرفية، حيث تعتبر من ارفع شهادات الزمالة في المصرفية الاسلامية، وتتوافق مع المعايير المهنية والتنظيمية لعمل المراقبين الشرعيين ومتطلبات الحوكمة وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وقال المدير التنفيذي للرقابة والاستشارات الشرعية في مجموعة «بيتك» عيسى الدويشان ان هذه الشهادات تعزز من كفاءة وقدرات المراقبين الشرعيين في «بيتك» ودورهم المهم في متابعة الاعمال والانشطة في كل المجالات والادارات ومدى مطابقتها لاحكام وقواعد وتطبيقات الشريعة، وهو عبء كبير يقع على عاتق المراقبين الشرعيين في ضوء تعدد وتنوع المنتجات والخدمات ونمو اعمال «بيتك» في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية، ما يتطلب جهودا متواصلة من التطوير لقدرات العاملين حيث تعد هذه الشهادات بما تضيفه من معلومات وتجارب وخبرات من اهم اشكال التطوير واكثرها ملاءمة لاحتياجات «بيتك» ومتطلبات الجهات الرقابية، وتؤكد الحرص الكبير على دور التدقيق الشرعي والتأكيد على شرعية المعاملات من قبل متخصصين مدربين وأكفاء، على قدر كبير من العلم الشرعي والفقهي المتخصص بالإضافة إلى المعاملات المالية والاقتصادية، ونعتبر الشهادات ضمن تعزيز معايير التوافق مع الجهات والهيئات المعنية بالبنوك الاسلامية ومعايير ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

وجدد الدويشان ترحيب «بيتك» بالجهود والتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي لضبط وتقنين وتأصيل دور وعمل الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، بما في ذلك الضوابط الأخيرة لحوكمة الرقابة الشرعية، والتي سيتعين على البنوك الإسلامية تطبيقها خلال مهلة تمتد حتى نهاية العام 2017، مشيرا الى أن «بيتك» بحكم ريادته كأحد أكبر وأهم البنوك الإسلامية في العالم، وحرصه المطلق على تطبيق القواعد والنظم والتطبيقات الشرعية في كل المعاملات، يرحب بكل ما من شانه ان يحفظ الصناعة المالية الإسلامية وسمتها وخصائصها.

وأكد أن جهود تطوير وتعزيز قدرات المراقبين الشرعيين مستمرة، وعلى أكثر من صعيد، بما يضمن تميز العناصر البشرية العاملة، وهي من الكويتيين المؤهلين ذوي الخبرة، بحيث يتم إشراكهم في دورات تدريبية وبرامج لرفع المهارات، ومواكبة المستجدات واطلاعهم على آخر وأحدث المستجدات في القضايا الاقتصادية والمسائل الشرعية من خلال المشاركة الدولية في المؤتمرات المهمة ذات العلاقة، وكذلك متابعة التطورات في الأسواق الدولية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لادارة المواهب في «بيتك» عماد مرزى إن المعروف عن «بيتك» حرصه البالغ على بناء قاعدة علمية متميزة من الشباب الكويتي في مجالات وعلوم المصرفية الاسلامية الفقهية والمهنية الاخرى، واليوم تضيف هذه الشهادات الى الحاصلين عليها ايجابيات عديدة تعزز اداءهم المتخصص في احد اهم جوانب العمل والسمات المميزة لـ «بيتك»، والشهادات تغطي كل الافرع، وتعتبر من الشهادات الرئيسية والاساسية للعاملين في مجال التدقيق الشرعي، مشيدا بما أبداه الموظفون من حماس كبير في الدراسة للحصول على الشهادة.