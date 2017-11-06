«XF سبورت بريك» تعرض للمرة الأولى في المنطقة وتحظى بديناميكية ومظهر السيارات الرياضية

أعلنت شركة «جاكوار» البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة اليوم أنها ستعرض 6 سيارات جديدة لأول مرة خلال مشاركتها في «معرض دبي الدولي للسيارات 2017» المقام في الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر في «مركز دبي التجاري العالمي».

وتعد هذه التشكيلة الأكبر للشركة في المعرض حتى الآن، وهي تتضمن سيارة من طراز جديد غير مسبوق يعتبر من أكثر الطرازات ترقبا في المنطقة.

XF سبورت بريك: سيتم عرض سيارة «جاكوار XF سبورت بريك» لأول مرة في المنطقة خلال «معرض دبي الدولي للسيارات»، وهي تحظى بديناميكية ومظهر السيارات الرياضية مع صندوق خلفي بسعة 1700 ليتر.

PROJECT 8: في حين تناسب سيارة «جاكوار XF سبورت بريك» العائلة، من المرجح أن تستهوي سيارة XE SV Project 8 عشاق اقتناء السيارات محدودة الإصدار وذات الأداء الفائق.

ولضمان حصرية هذا الطراز، سيقوم قسم عمليات السيارات الخاصة في «جاكوار» بصنع 300 نسخة فقط من هذه السيارة المنتمية الى فئة السيدان بشكل يدوي.

XJR 575: تأتي سيارة XJR 575 في المركز الثاني بعد Project 8 من ناحية الأداء، فبفضل محركها البالغ قوته 575 حصانا تتمتع هذه السيارة بقدرة تفوق سابقاتها من طراز XJ، وتتمتع هذه السيارة المنتمية الى فئة السيدان بقدرة تسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثوان فقط ومن 0 الى 300 كيلومتر في الساعة خلال 44 ثانية، وذلك بفضل محركها «سوبر تشارجد» ثماني الأسطوانات بسعة 5 ليترات.

F-TYPE بمحرك رباعي الأسطوانات

حقق طراز «جاكوار F-TYPE» نجاحا مذهلا منذ إطلاقه بمحرك 6 أسطوانات بسعة 3 ليترات، إلا أن جناح «جاكوار» في «معرض دبي الدولي للسيارات» سيستعرض أحدث جيل من هذا الطراز والذي يتمتع بمحرك البترول «إنجينيوم» توربو تشارجد رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، وقوة 300 حصان، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

وهذه الخصائص تجعله المحرك الأقوى حتى بين المحركات رباعية الأسطوانات من «جاكوار» ووحدة طاقة قادرة على الوصول بالسيارة إلى تسارع من 0 الى 100 كيلومتر في غضون 5.7 ثوان فقط، فضلا عن سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومترا في الساعة.

جاكوار I-TYPE: تشمل طرازات «جاكوار» الأخرى والفريدة للغاية التي يمكن رؤيتها في شوارع منتقاة حول العالم على الجيل الثاني من سيارات السباق I-TYPE. وعلى أي حال، تشكل هذه الشوارع حلبات السباق المختلفة التي تتنافس عبرها سيارة «فورمولا E» الكهربائية بالكامل لفريق سباق «باناسونيك جاكوار».

وهي مصممة لتقديم أقصى قدر من التوازن بين القدرة والكفاءة، وتحقق تسارعا من 0 الى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية وتتمتع بالقدرة على إعادة توليد 150 كيلوواط من الطاقة تحت الكبح لتوسيع نطاقها.

ولتعزيز أجواء الإثارة والتشويق في المعرض، تعتزم «جاكوار» رفع الستار عن سيارة سادسة جديدة كليا ضمن جناحها في المعرض، والتي يتم عرضها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ولكن لم يتم الكشف عن هويتها بعد، بالإضافة إلى سيارة «جاكوار F-PACE» التي حصدت لقب «أفضل سيارة لعام 2017».