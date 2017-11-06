فريق الشركة يتمتع بمهارات عالية يشعر العميل من خلالها بالثقة والأمان

تقديرا منها للدور الكبير الذي تلعبه شركة «المطوع والقاضي» قامت شركة GAC MOTOR، بتكريم شركة المطوع والقاضي كأفضل وكيل في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء ما بعد البيع من حيث التواصل معهم، وكذلك إجراءات الصيانة والإصلاح التي يقوم بها فريق الشركة الذي يتمتع بمهارات عالية يشعر العميل من خلالها بالثقة والأمان على الطرقات.

وقد حضر كل من مجموعة «جي أيه سي» الأم مدير خدمات ما بعد البيع وا يو ومهندس الخدمة دانييل، حيث سلما المدير التنفيذي في مجموعة «المطوع والقاضي» وشركاتها التابعة عمر سليمان القاضي الجائزة، وأشادا بما شاهدوه من تنظيم وروعة في الأداء الذي يقدمه فريق «المطوع والقاضي» سواء خلال عملية البيع وتقديم النصح والمشورة لزوار المعرض، أو من خلال الجهود التي يبذلها فريق الصيانة وحرصهم على العمل الجماعي المشترك والمتكامل لإنجاز أعمال الإصلاح بدقة عالية وبأسرع وقت.

بدوره توجه القاضي بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة «جي أيه سي» على هذه الثقة، مشيدا بهذه المبادرة التي تعبر عن حرصها على متابعة الوكلاء وتأكيد جسور التعاون بين الطرفين، الذي تؤكده السمعة الطيبة التي حظيت بها سيارات «جي أيه سي» على اختلاف موديلاتها، وبما تتمتع به من جودة عالية وموثوقية من قبل الجميع، إضافة إلى نمو حجم مبيعاتها إلى أرقام قياسية خلال فترة بسيطة نظرا لما تمتلكه من مواصفات متميزة، ولتعاونها مع كبريات شركات صناعة السيارات في أوروبا واليابان وكوريا والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد القاضي حرص مجموعة «المطوع والقاضي» على تقديم الأفضل دائما كما عهدها عملاؤها الكرام منذ تأسيس الشركة قبل أكثر من خمسين عاما، والذين يشعرون بأنها شركتهم ومكانهم بفضل ما يلقونه من اهتمام من أسرة الشركة في جميع المجالات خلال البيع وفي تقديم الخدمات التي يستحقونها ما بعد البيع من صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار الأصلية على مدار الوقت وبأنسب الأسعار.

وتسعى الشركة لتأمين سرعة تسليم السيارة لصاحبها بعد التأكد من إجراء جميع أعمال الصيانة المطلوبة وتركيب قطع الغيار الأصلية، وكذلك اطلاع صاحب السيارة على وضعية السيارة وعلى بعض الأعطال التي يمكن أن تتعرض لها السيارة أو تعريفه على قطع الغيار التي ستكون بحاجة إلى الاستبدال وضرورة مراجعة مراكز الخدمة خلال الأوقات التي من المتوقع انتهاء العمر الافتراضي لتلك القطع لكي لا تتعطل السيارة أو يؤثر تهالك تلك القطع على غيرها من الأجزاء الأخرى للسيارة مع بيان التكلفة المتوقعة لأعمال الصيانة.

ودعا القاضي عشاق اقتناء السيارات الحديثة والمتميزة جدا من حيث الجودة والسعر الى زيارة أي من فروع الشركة للاطلاع على أحدث الموديلات والعروض المقدمة من «المطوع والقاضي» سواء من حيث الأسعار التنافسية وعروض الصيانة والتأمين والهدايا المتنوعة، وغيرها من المفاجآت التي يستحقها عملاؤنا الكرام، واعدا بتقديم الأفضل لهم دائما.