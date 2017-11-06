كرمت مجلة فاينانشيال نيوز التابعة لصحيفة الوول ستريت جورنال مدير إدارة المساهمات الخاصة في الهيئة العامة للاستثمار عالية التميمي ووضعها ضمن قائمة أفضل 100 امرأة في مجال التمويل، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في هذه القائمة التي تضم نساء متمرسات في مجال التمويل من جميع أنحاء العالم.

وبدأت عالية التميمي حياتها المهنية كمتدربة في البرنامج التدريبي للخريجين الجدد التابع للهيئة العامة للاستثمار، وتدرجت إلى أن أصبحت مديرة إدارة المساهمات الخاصة وهي الإدارة المسؤولة عن الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة على المستوى العالمي من خلال الصناديق المدارة خارجيا.

والجدير بالذكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي يتم فيها ذكر اسم عالية ضمن هذه القائمة المرموقة.