تأجيل انضمام السعودية لـ «فوتسي» يفقدها 4.8% في أكتوبر

مؤشر بورصة قطر يهوي لأدنى مستوياته منذ 6 أعوام قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، إن غياب الترابط بين الأسواق العالمية والخليجية كان واضحا من خلال تداولات أكتوبر 2017، فعلى الرغم من التفاؤل الذي شمل سوق النفط والأسواق الناشئة والمتقدمة، إلا ان التراجع أصاب أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الخليجية للشهر الثاني على التوالي بخسائر بلغت نسبتها 2.8%، في حين ارتفع سعر النفط بنسبة 6% ليلامس 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2015 على أمل استعادة السوق لتوازنه.

كما ان تراجع الأسواق الخليجية يأتي على خلفية عدم تحرك عجلة النمو الاقتصادي وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2017 و2018 إلى 0.5% و2.2% على التوالي.

وشهدت السعودية والكويت أكبر معدل تراجع شهري بفقدهما نسبة 4.8% و2.5%، على التوالي، بعد قيام المستثمرون بجني الأرباح للأسهم القيادية تحسبا للانضمام إلى مؤشر فوتسي الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي.

كما جاء تراجع السوق السعودي على خلفية تأجيل البت في انضمامه الى المؤشر حتى العام المقبل. في حين مازال استمرار الخلاف الديبلوماسي مع قطر يلقي بظلاله على أداء مؤشر السوق الذي خسر نسبة 1.8% من قيمته وبلغ أدنى مستوياته منذ 6 أعوام.

وبعد قرابة 3 أشهر من الأداء الإيجابي تراجعت المؤشرات الكويتية في أكتوبر2017 على خلفية قيام المستثمرين بجني الأرباح في أعقاب صدور قرار انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية.

وقد تراجع كل من المؤشرين الوزني والسعري بنسبة 2.5% فيما يعزى في المقام الأول لقيام المستثمرين ببيع الأسهم القيادية. كما انعكس ذلك أيضا في التراجع النسبي لمؤشر الكويت 15 بنسبة 3%.

وعلى الرغم من ذلك، مازالت الكويت في صدارة الأسواق الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 10.5% للمؤشر الوزني و13.3% للمؤشر السعري.

وارتفع نشاط التداول في البورصة خلال الشهر، كما هو الحال في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبلغ أعلى مستوى له منذ 6 أشهر.

حيث ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 19% إلى 2.5 مليار سهم مقابل 2.1 مليار سهم في سبتمبر 2017.

كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية وإن كان بوتيرة أقل بكثير بنمو بلغت نسبته 9%، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 426 مليون دينار خلال الشهر السابق. ويمكن أيضا ان يعزى ارتفاع أنشطة التداول لارتفاع عدد أيام التداول خلال أكتوبر 2017 مقارنة بالشهر السابق.

واحتفظ سهم زين بصدارة أكثر الأسهم المتداولة من حيث الكمية والقيمة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 215.1 مليون سهم بقيمة 112.5 مليون دينار خلال الشهر.

وجاء سهم الصناعات الوطنية في المركز الثاني من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 132.2 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم مجموعتي «المستثمرون القابضة» و«الامتياز للاستثمار» بإجمالي 122.8 مليون سهم و120 مليون سهم على التوالي.

أما بالنسبة لأكثر الأسهم تداولا من حيث القيمة الشهرية المتداولة، فقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 44.6 مليون دينار، تبعه بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج بتداولات بلغت قيمتها 44.1 مليون دينار و29.2 مليون دينار على التوالي.

ومن ضمن أبرز الأسهم الرابحة لهذا الشهر، جاء سهم شركة طيران الجزيرة الذي ارتفع بنسبة 9.9% على الرغم من إعلان الشركة عن تراجع أرباح فترة الـ 9 أشهر الأولى للعام 2017 بنسبة 20.5%، فيما يعزى هذا الارتفاع لإعلانها عن إضافة 3 وجهات جديدة إلى الهند.

كما تضمنت قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر سهم بنك الخليج وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنمو بلغت نسبته 7.1% و6.8% على التوالي.

حيث ارتفع سعر سهم بنك الخليج في أعقاب إعلانه عن تحقيق نمو بنسبة 10.2% لصافي ربح الـ 9 أشهر الأولى من العام 2017.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة وربة للتأمين بفقده ما نسبته 28.9% من قيمته، تبعه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية والمستثمرون القابضة بتراجع بلغت نسبته 26.7% و25.2%، على التوالي.

السعودية

شهد مؤشر السوق السعودي أحد أكبر التراجعات الشهرية منذ أكثر من عام خلال أكتوبر 2017 ماحيا كل الأرباح المتراكمة منذ بداية العام ومحولا إياها إلى خسائر.

حيث فقد مؤشر تداول نسبة 4.8% من قيمته خلال الشهر مع تراجع كل المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع المرافق العامة ما أدى إلى دفع نتائج المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى تسجيل خسائر بنسبة -3.8%.

ويأتي هذا التراجع على الرغم من أن موسم الأرباح للتسعة أشهر الأولى من العام 2017 كان إيجابيا بصفة عامة بنمو بلغت نسبته 5.4% وبلغت مساهمة قطاع البنوك 2.4%.

وقد بدأ المؤشر في التراجع منذ بداية الشهر بعد صدور قرار فوتسي ثم تعافى خلال الأسبوع الثاني لكنه فقد الزخم قرابة منتصف الشهر.

أما من حيث الأداء القطاعي، فقد سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أكبر نسبة تراجع بفقده 13.2% من قيمته نتيجة للتراجع ثنائي الرقم الذي منيت به جميع صناديق الاستثمار العقاري الستة المدرجة في البورصة على خلفية جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المؤشر منذ إدراج صناديق الاستثمار العقاري هذا العام.

كما حل مؤشر قطاع الإعلام ثانيا بتراجع بلغت نسبته 10.9% نتيجة لتراجع جميع أسهم القطاع خلال الشهر.

وتصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 26.2%، تبعه سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 24.2% و18.4% على التوالي، بعد أن سجلت كلتا الشركتين نموا قويا في أرباح الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2017.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد جاءت في صدارتها شركتا الاتصالات زين وموبايلي بفقدهما نسبة 26.5% و20.9% على التوالي.

هذا، وقد تراجع سهم شركة زين السعودية على الرغم من تسجيل الشركة أرباحا عن فترة الأشهر الـ 9 مقابل تحقيقها لخسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد جاء هذا التراجع على خلفية إعلان الشركة عن تخفيض رأس المال لشطب الخسائر المتراكمة.

في حين تراجع سعر سهم موبايلي بعد أن أعلنت الشركة عن تسجيل خسائر بقيمة 174.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة لانخفاض الإيرادات خلال تلك الفترة.

وعزت الشركة انخفاض الإيرادات والربحية إلى تطبيق نظام البصمة الجديد. وبلغت أنشطة التداول أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر خلال أكتوبر 2017.

حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بأكثر من 50% لتصل إلى 3.1 مليارات سهم مقابل 2.0 مليار سهم تم تداولها الشهر السابق.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل الثلث وبلغت 66.6 مليار ريال سعودي مقابل 49.9 مليار ريال سعودي في سبتمبر 2017.

الإمارات

كان مؤشر سوق أبوظبي العام ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.9% خلال أكتوبر 2017.

وقد أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 4479.60 نقطة، إلا انه مازال في منطقة الخسائر فيما يتعلق بنتائج المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه.

وكان الأداء القطاعي مختلطا بمزيج من القطاعات الرابحة والخاسرة.

وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأفضل أداء بنمو بلغت نسبته 3.2% على أساس شهري بدافع من ارتفاع سهم شركة اتصالات (+3.2%). كما ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.2% في أكتوبر 2017، حيث ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 2.2%، في حين ارتفع سهما إشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية بنسبة 2.6% و2.9%، على التوالي.

وصعد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.7% لشهر أكتوبر 2017، حيث ارتفع سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.5% على أساس شهري، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.1% خلال الشهر.

في المقابل، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية هو الأسوأ أداء بفقده نسبة 2.7% من قيمته على أساس شهري، حيث خسر سهم شركة رأس الخيمة للدواجن والأعلاف وشركة فودكو القابضة 10.8% و9.9% من قيمتيهما، على التوالي.

وكان سوق دبي المالي أفضل الأسواق الخليجية اداء لشهر أكتوبر 2017، حيث شهد تطورات إيجابية وما زال محتفظا بمكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه.

وبنهاية الشهر ارتفع المؤشر بنسبة 2.0% مغلقا عند مستوى 3635.87 نقطة.

وكانت المؤشرات القطاعية في معظمها إيجابية خلال الشهر باستثناء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية الذي تراجع بنسبة 2.5% على أساس شهري، مدفوعا بخسارة سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.6% من قيمته على أساس شهري.

وكان مؤشر قطاع الاستثمار هو المؤشر القطاعي الأفضل أداء بارتفاعه بنسبة 10.5% على أساس شهري بدافع من ارتفاع سهم دبي للاستثمار بنسبة 13.4%، تبعه سهم سوق دبي المالي الذي سجل نموا شهريا بنسبة 4.5%.

وتبعه مؤشرات النقل والتأمين بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 6.1% و5.4%، على التوالي، فيما استقر أداء قطاع البنوك (0.7%) لهذا الشهر.

وتضاعفت معدلات التداول بأكثر من الضعف على صعيدي كمية وقيمة الأسهم المتداولة لهذا الشهر.

حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 176% وصولا إلى 7.3 مليارات سهم، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 157% وبلغت 10 مليارات درهم إماراتي.

قطر

تراجع مؤشر بورصة قطر 20 مرة أخرى هذا الشهر، ولا يزال الأسوأ أداء في المنطقة منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث مني بخسائر في سبعة من أصل عشرة أشهر خلال العام 2017.

هذا، وقد أنهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على تراجع، وخسر مؤشر قطر 20 نسبة 1.8% من قيمته على أساس شهري وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 8165.06 نقطة.

كما شهد مؤشر قطر لجميع الأسهم - الذي يعكس أداء أكثر شمولا للسوق - تراجعا بمعدل أكبر، حيث انخفض بنسبة 3.5% على أساس شهري لشهر أكتوبر 2017.

وكان معامل انتشار السوق ضعيفا مع ميله نحو الأسهم المتراجعة التي بلغ عددها 35 سهما مقابل ارتفاع 8 أسهم فقط خلال الشهر.

وكان مؤشر التأمين هو أكثر المؤشرات القطاعية تراجعا بخسائر بلغت نسبتها 10.9%، حيث مني سهم شركة قطر للتأمين بخسائر بلغت نسبتها 14.9% على أساس شهر، بينما انخفض سعر سهم مجموعة الخليج التكافلي وشركة قطر الإسلامية للتأمين بنسبة 22.0% و10.3%، على التوالي.

وجاء مؤشر قطاع العقارات ثانيا بتراجعه بنسبة 9.0%، حيث تراجعت جميع الأسهم المكونة للمؤشر مع فقد سهمي مجموعة ازدان القابضة وشركة بروة العقارية نسبة 9.5% و6.4% من قيمتهما، على التوالي.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تراجعا بمعدل اقل حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.6%، حيث حافظ سهم بنك قطر الوطني على استقراره متراجعا بنسبة 0.4% فقط، بينما ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 6.5% على أساس شهري في أكتوبر 2017.

البحرين

تداول مؤشر البحرين العام ـ الذي لا يزال واحدا من أفضل الأسواق أداء منذ بداية العام حتى تاريخه ـ ضمن نطاق محدود في أكتوبر2017، وأغلق المؤشر على تراجع بلغت نسبته 0.5% على أساس شهري خلال الشهر الجاري.

وعلى صعيد الأنباء المتعلقة بالأرباح، سجل البنك الأهلي المتحد ذو القيمة السوقية الكبرى صافي ربح بقيمة 468.7 مليون دولار للأشهر الـ 9 الأولى من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 6.0% على أساس سنوي مقارنة بصافي ربح الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2016 والتي بلغت قيمتها 442.1 مليون دولار أميركي.

من جانب آخر، أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عن تحقيق صافي ربح عن الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2017 بلغت قيمته 25.2 مليون دينار بحريني، أي بتراجع بلغت نسبته 22% مقارنة بأداء الاشهر التسعة الأولى من العام 2016.

كما تراجع صافي الربح بالتالي للربع الثالث من العام 2017 مقارنة بالربع الثاني من العام 2017 وتأثرت نتائج الشركة بشكل رئيسي بانخفاض الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاك بسبب إعادة الهيكلة وتحمل حصة من خسارة استثمارات المجموعة في سبأ فون باليمن.

عمان

بعد تسجيل أفضل أداء شهري خلال شهر سبتمبر، انخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.5% في أكتوبر 2017 بعد أن شهدت جميع المؤشرات القطاعية الثلاث انخفاضا خلال الشهر.

وسجل مؤشر القطاع المالي أكبر معدل تراجع بنسبة 4.9%، تبعه مؤشر قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 4.2% و0.2% على التوالي.

وقد أدى التراجع الذي شهده المؤشر في شهر أكتوبر 2017 إلى تعميق خسائر المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.4% ليصبح بذلك ثاني أكثر الأسواق الخليجية تراجعا.

وظلت أنشطة التداول قوية خلال الشهر ومسجلة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي فيما يعزى في الأساس إلى ارتفاع عدد أيام التداول مقارنة بالشهر السابق (23 يوما في أكتوبر2017 مقابل 17 يوما في سبتمبر 2017).

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أعلى معدلاتها في 17 شهرا، حيث بلغت 314 مليون سهم، بنمو بلغت نسبته 16% مقارنة بالشهر السابق.

إلا انه رغما عن ذلك، جاء هذا النمو في المقام الأول بسبب تداول 163.4 مليون سهم من أسهم بنك صحار في 5 أكتوبر 2017.

من جانب آخر، بلغت القيمة الشهرية للأسهم المتداولة أعلى مستوياتها منذ مارس 2017 وبلغت قيمتها 68 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.7%.