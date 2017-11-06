أعلنت شركة أرزان ثروات، أنها قدمت استشارة للقيام بالاستحواذ على مبنى مكاتب بمواصفات عالية من الفئة (أ) ومؤجر بالكامل إلى مركز الأبحاث الهولندية (NWO) الواقع في وسط مدينة لاهاي.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، مشيرة الى أنها مستمرة بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والتي من المتوقع أن تحقق دخلا شهريا للعملاء بنسبة 8% سنويا. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبو الحسن: «تعتبر هذه الصفقة هي الثالثة في هولندا خلال السنوات السابقة ما يعكس ثقتنا في سلامة وأمن هذا السوق.

وتوقع أبو الحسن أن يكون عقار NWO الهولندي استثمارا آمنا ويحمي رؤوس أموال عملائنا بينما يوفر دخلا شهريا عاليا وجذابا. وما يجعل هذه الصفقة مميزة لعملائنا هو أن الدخل الشهري من المستأجر الحكومي أفضل مقارنة مع عوائد السندات الحكومية الهولندية.

وقال إن هدفنا الرئيسي في أرزان ثروات هو الاستمرار في حماية ثروات وإرث عملائنا وذلك بتقليل المخاطر والتنوع في مصادر الدخل لهم ولأجيالهم القادمة».