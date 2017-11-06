أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن تلقيها جائزة «أفضل شركة لإدارة الأصول للعام 2017» ضمن فئة جوائز منطقة الخليج في مجال الاستثمار والتنمية والتي تمنحها مجلة وورلد فاينانس.

حيث تتخطى قيمة الأصول التي تديرها كامكو أكثر من 10.4 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2017، كما تقوم الشركة بإدارة بعض من أفضل الصناديق أداء على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي أعقاب ترشح كامكو، قامت هيئة تحكيم مجموعة وورلد فاينانس إلى جانب الاستعانة برصد آراء قراء المجلة بتتويج كامكو باعتبارها الأفضل في فئتها على مستوى السوق المحلي.

ويحظى أعضاء هيئة تحكيم وورلد فاينانس بخبرات مجتمعة تفوق 230 عاما في مجال الصحافة المالية والتجارية، بدعم من فريق بحوث يتمتع بأعلى المهارات ويبرع في تقديم نظرة تحليلية شاملة عن أفضل الشركات العاملة في السوق.

وفي معرض تعليقه على تلك الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول صلاح الوهيب: «نود ان نعرب عن خالص امتنانا وتقديرنا لفريق عمل وورلد فاينانس على ذلك التقدير، حيث يعمل فريق كامكو بدأب لتوفير محافظ تقليدية ومحافظ مصممة خصوصا لتناسب الأهداف الاستثمارية وقدرة تحمل المخاطر لكل عميل على حدة.

كما تركز استراتيجية الاستثمار المحافظة التي يتبناها فريق إدارة الاصول على نهج بعيد المدى من خلال تنويع وتوفير الاستثمارات التي تحظى بدعم فرق بحوث داخلية على أعلى المستويات».

وأضاف الوهيب أن فريق عملنا المهني من مديري الصناديق والمحافظ بالإضافة إلى المحللين قد تمكنوا من مواصلة تعزيز حجم الأصول المدارة، هذا إلى جانب إدارة «صندوق كامكو الاستثماري» الذي يتصدر قائمة أفضل الصناديق الاستثمارية على مستوى الكويت، حيث حاز المرتبة الأولى كأفضل الصناديق أداء على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، حققت المحافظ الخليجية في نفس الفترة نموا صافيا متميزا يفوق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي.