وقع اتحاد العقاريين اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية المفتوحة لعقد دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال بشهادة مطابقة لشروط وزارة التجارة والصناعة.

وقال أمين عام الاتحاد احمد الدويهيس إن الاتفاقية تأتي على أثر التلاعب الذي شهده السوق العقاري المحلي خلال الفترة الاخيرة وعقب تورط مواطنين ومقيمين في عمليات نصب واحتيال قامت بها شركات عقارية تسوق للعقارات الخارجية، حيث تأتي تلك الدورات تماشيا مع توجهات وزارة التجارة والصناعة للتصدي لهذه الظاهرة التي أضرت بالسوق العقاري والمتعاملين به.

وبين الدويهيس ان الدورات المزمع البدء فيها للشركات العقارية، حيث سيتم عقد دورتين إلى ثلاث دورات سنويا بأسعار مدعومة من قبل اتحاد العقاريين لتهيئة السوق والتصدي لظاهرة غسل الاموال وتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة.