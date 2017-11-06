أعلنت شركة تقاعد عن مشاركة كلوديا مالدونادو في جلسة هامة حول الموارد البشرية يتمحور موضوعها حول «كيف تجعل موظفيك يحبون المزايا التي تقدمها لهم» وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتقاعد لعام 2017 الذي تنطلق أعماله في 28 نوفمبر 2017.

وتتناول هذه الجلسة موضوع مشاركة الموظفين الفعالة في انجاح المؤسسات التجارية، وهو موضوع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتصدر مبادرات الموارد البشرية في المؤسسات الرائدة والشركات الاستشارية على مستوى العالم.

تشغل مالدونادو منصب رئيس تطوير الأعمال الإقليمية لدى شركة ميرسر الشرق الأوسط، وعملت على مدار 18 عاما مع عدد من كبار مقدمي الخدمات الدولية في مجال مزايا واستحقاقات الموظفين.

وبهذه المناسبة، قالت مالدونادو: «من خلال تعاملي مع العديد من المؤسسات الصغيرة والشركات الكبرى، وكذلك الشركات المحلية أو حتى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، فإن النهج والنظرة إلى مزايا الموظفين تتنوع الى حد بعيد.

فقد أخذت بعض المؤسسات نهجا «نفعيا» ووفرت لموظفيها مزايا واستحقاقات اعتبروها مطلوبة وعادلة من جانب الموظفين، فيما قدم البعض الآخر الحد الأدنى من المزايا والاستحقاقات فقط بما يلبي الالتزام الحقوقي لتلك الشركات.

وهناك ممارسة علمية حديثة تسعى إلى إشراك الموظفين وتحفيزهم تجاه تحسين الأداء التجاري للمؤسسات وذلك عبر تصميم المزايا الوظيفية ضمن الإستراتيجية الرئيسية للموارد البشرية للمؤسسة.

وقد لاحظنا أن تحسين مشاركة الموظفين وتحفيزهم يعززان من فرص تحسين إنتاجيتهم بشكل يسهم في ربحية الأعمال التجارية واستدامتها».

من جانبه، قال رئيس المؤتمر ابراهيم إبراهيم: «يسعدنا مشاركة شخصية تتمتع بالخبرة والديناميكية مثل مالدونادو في المؤتمر لهذا العام للتحدث عن هذا الموضوع الحيوي.

واعتقد أن مثل هذه الموضوعات هي ليست ذات أهمية فقط بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل هي مفيدة كذلك للشركات الكبيرة التي فعلا تقدم هذه المزايا والبرامج، لكنها تحتاج الى الربط بينها وبين الإنتاجية والأداء التجاري بشكل أقوى وأكثر وضوحا».