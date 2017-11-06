استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند 0.351 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 0.395 دينار والفرنك السويسري عند 0.302 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

ودارت أحداث الأسواق العالمية حول ثلاثة اجتماعات رئيسية للبنوك المركزية خلال الأسبوع الماضي إذ عقد بنك اليابان اجتماع أبقى فيه سياساته على حالها كما أبقى المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على حالها، أما بنك إنكلترا فقد رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات.